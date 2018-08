Mediakutsu: Aalto-yliopiston Väre-rakennuksen julkisen taiteen julkistus 4.9. – Maailmanlaajuinen tasa-arvo kokonaisuuden taidekonseptina

Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselle valmistui kesällä 2018 Väre-uudisrakennus Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun käyttöön. Rakennukseen sijoitetut taideteokset julkistetaan tiistaina 4.9. Otaniemessä. Media on tervetullut julkistustilaisuuteen.

Aika: tiistai 4.9.2018 klo 14.00-15.30

Paikka: Aalto-yliopisto Väre, Otaniementie 14, Otaniemi, Espoo

Väre-rakennuksen julkinen taide käsittelee tasa-arvoisuuden näkökulmia laajasti. Taideteoskokonaisuus pohtii muun muassa saamelaisuutta, nykykeramiikan suhdetta perinteiseen taidekäsityöhön Kiinassa sekä Intian naisten seksuaalisuuden ristiriitoja. Teoksissa käsitellään myös vammaisuutta, transgender-kysymyksiä ja pakolaisuutta tasa-arvon avulla.

Rakennuksen auloihin pääteoksiksi valittiin Tommi Grönlundin ja Petteri Nisusen taideteos ”Insight” ja Kirsi Kaulasen taideteos ”Lumen” kutsukilpailun pohjalta. Taiteilija Gloria Lauterbachin teos ”Kreutzstrasse” voitti opiskelijataidekilpailun, jossa tehtävänä oli tuottaa ideoita koristamaan 70-metristä betonimuuria.

Aalto-yliopiston taidekoordinaattori Outi Turpeinen kuratoi muut eri puolille rakennusta sijoittuvat julkisen taiteen hankinnat, mutta ehdotuksia kohteiksi otettiin huomioon myös uuteen rakennukseen sijoittuvalta yhteisöltä. Marja Helander, Sasha Huber, Otto Karvonen, Lotta Mattila, Teemu Mäki, Silja Puranen, Perttu Saksa, Vidma Sayma, Kim Soohyun ja Tapio Yli-Viikari ovat kansainvälisesti toimivia taiteilijoita ja jokaisella on yhteys Aalto-yliopistoon, sillä he ovat joko opiskelijoita, alumneja tai ovat olleet yliopiston professoreita.

Väreen taiteen periaatteena on ”Maailmanlaajuinen tasa-arvo” ja tavoitteena on tuoda esiin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu kansainvälisenä ja moninaisuutta arvostavana korkeakouluna. Samalla tavoitteena on tarjota teoksia, jotka luovat kestävän ja jännittävän ympäristön jättäen samalla tilaa väliaikaisille näyttelyille ja tapahtumille. Taidekoordinaattori Outi Turpeinen sekä korkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta kehittivät Väreen taidekonseptin yhteistyössä.

Tilaisuuteen on rajattu osallistujamäärä. Taiteilijoiden ja yliopiston edustajien lisäksi paikalla on yhteistyökumppaneita ja taideyhteisön edustajia. Tapahtumaan sisältyy myös taidekierros Väreessä taidekoordinaattorin vetämänä.

Toimittajilla on mahdollisuus haastatella taiteilijoita ennen tilaisuutta ja tutustua taideteoksiin julkistustilaisuudessa.

Aalto-yliopisto on ensimmäinen suomalainen yliopisto, joka noudattaa rakennushankkeissaan taiteen prosenttiperiaatetta. Se on taiteen hankinnan rahoitusmalli, jossa noin prosentti rakennusprojektin varoista kohdennetaan taidehankintoihin. Väreen julkisen taiteen katalogi ja taitelijoista kertova videosarja julkaistaan 6.10.