Mediakutsu: Alan huiput kertovat, miksi menestyspelit eivät synny ilman pelitutkimusta

3. lokakuuta pidettävässä aamiaistilaisuudessa puhuu muun muassa Remedyn uutuuspelin kasvoanimaatioteknologiaa kehittänyt professori Jaakko Lehtinen.

Aika: torstai 3. lokakuuta kello 9.00

Paikka: Aalto-yliopiston Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, Espoo

Aamupalaa on tarjolla kello 8.30 alkaen

Suomi on Euroopan peliteollisuuden kärkimaita: vuonna 2018 peliteollisuuden liikevaihto oli Suomessa yli kaksi miljardia euroa. Miten pelitutkimus on auttanut suomalaisten menestyspelien luomisessa? Miksi ihmiset kiintyvät pelihahmoihin ja miten tätä tietoa hyödynnetään pelisuunnittelussa? Miten pelit saavat ihmiset liikkumaan? Aamiaistilaisuudessa professori Jaakko Lehtinen sekä apulaisprofessorit Elisa Mekler ja Perttu Hämäläinen vastaavat näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

Jaakko Lehtinen on ollut mukana kehittämässä muun muassa Remedy Entertainmentin loppukesästä julkaistun Control-pelin kasvoanimaatioteknologiaa. Elisa Mekler on yksi pelaamiseen liittyvien tunteiden ja motivaation tutkimuksen kärkinimiä. Perttu Hämäläinen on liikunnallisten pelien asiantuntija, jonka tutkimusta on hyödynnetty muun muassa Valo Motionin Mixed Reality -trampoliinipeleissä.