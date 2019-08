Mediakutsu: Diakonissalaitoksen Korttelijuhla 22.8. – Diakonissalaitoksen korttelissa juhlitaan työtä ihmisarvon puolesta

Korttelijuhla kokoaa jälleen yhteen kaupunkilaisia, yhteistyökumppaneita, asiakkaita, Diakonissalaitoksen ystäviä, vapaaehtoisia ja henkilökuntaa viettämään yhteistä iltapäivää. Juhlaan jokainen on tervetullut, sillä työtä ihmisarvon puolesta ei tehdä yksin vaan yhdessä.

Myös media on lämpimästi tervetullut torstaina 22.8. klo 12–16 (Alppikatu 2, Helsinki) osallistumaan tapahtumaamme.

”Diakonissalaitoksen tehtävänä on rakentaa luottamusta, sillä se on perusta, jolle ihmisarvo vähitellen rakentuu. Luomme eri palveluissamme ja kansalaistoiminnassa yhteisöjä, joissa ihmiset vähitellen alkavat luottaa toisiinsa ja omiin kykyihinsä. Korttelijuhla on yhteisöllinen tapahtuma, johon kaikki voivat osallistua tasavertaisina toimijoina”, sanoo Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström.

Korttelijuhlassa Helsingin Alppikadun ainutlaatuiseen kortteliin levittäytyy iloinen kirjo taidetta, musiikkia, toimintaa ja tekemistä. Ohjelmassa on tuttuun tapaan myös puheenvuoroja, yhteislaulua ja myyjäisten aarteita. Kirkossa kuullaan monologi Diakonissalaitoksen perustajasta Aurora Karamzinista ja raitiovaunu Diaspåran kyydissä voi tutustua laitoksen menneeseen ja nykyiseen elämään. Uutuutena Korttelijuhlassa on Toisilta oppimisen tori, jossa voi oppia mitä erilaisempia asioita. Luvassa ukulelen soittoa, hengitysharjoituksia, polkupyörän korjausta tai vaikka sokeriruusujen tekoa.

Tapahtuma päättyy klo 15 alkavaan Palefacen esiintymiseen.

Tapahtumatorilla esittäytyy Diakonissalaitos sekä yhteistyökumppanit Kallion seurakunta, Suomen Diakoniaopisto, Rinnekoti ja Terveystalo.

Tapahtuman ohjelma: https://www.hdl.fi/blog/2019/07/01/korttelissa-juhlitaan-22-8-2019/

Korttelijuhla on kaikille avoin ja maksuton.