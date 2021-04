Mediakutsu: Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 valitaan Suomesta

Jaa

Oulu, Savonlinna ja Tampere julkistavat hakemuksena ja kertovat, millä eväillä he yrittävät kisan voittaa.

Kisa vuoden 2026 kulttuuripääkaupungin tittelistä on loppusuoralla. Kolme suomalaista hakijakaupunkia jättää näinä päivinä virallisen hakukirjan opetus- ja kulttuuriministeriöön.



Tervetuloa Oulun, Savonlinnan ja Tampereen yhteiseen tiedotustilaisuuteen, jossa julkaistaan kaupunkien hakemukset. Hakemukset sisältävät myös kpk-vuodelle suunnitellut kulttuuriohjelmat.



Helsingin musiikkitalosta striimattavassa tilaisuudessa ovat paikalla eri kaupunkien hakuorganisaatioiden johtajat Piia Rantala-Korhonen (Oulu), Sari Kaasinen (Savonlinna) ja Perttu Pesä (Tampere) kertomassa lisää kaupunkiensa vahvuuksista. Heitä tenttaa Arto Nyberg. Nybergin kysymysten jälkeen kolmikolle voi esittää kysymyksiä tilaisuuden chat-kanavalla.

Materiaali, kuten linkit hakemuksiin, jaetaan tilaisuuden chat-kanavalla.



Perustietoa Euroopan kulttuuripääkaupungeista



- Euroopan kulttuuripääkaupunki (European Capitals of Culture, ECoC) on Euroopan unionin tukema ohjelma. Sen tavoitteena on korostaa Euroopan kulttuurien moninaisuutta, lisätä kulttuurivaihtoa Euroopassa ja vahvistaa kansalaisten tunnetta kuulumisesta yhteen kulttuurialueeseen. Lisäksi tapahtuma vahvistaa kulttuurin merkitystä kaupunkien kehittämisessä.

- Kulttuuripääkaupunkeja on valittu vuodesta 1985 alkaen.

- Vuodelle 2026 valitaan kaksi kulttuuripääkaupunkia. Toinen valitaan Suomesta ja toinen Slovakiasta.

- Suomen ehdokkaat ovat Oulu, Savonlinna ja Tampere. Haku tehdään virallisesti yhden hakijakaupungin nimissä, mutta kaikilla kolmella on hakemuksessa mukana kumppanikuntia ja -kaupunkeja.

- Hakijakaupungit luovuttavat 100-sivuisen hakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle 23.4. mennessä.

- Kulttuuripääkaupungin valitsee kansainvälinen, 12-henkinen asiantuntijaraati hakemusten, kaupunkivierailujen ja kaupunkien esittelytilaisuuksien perusteella. Koronatilanteen takia on vielä auki, järjestetäänkö vierailut ja esittelytilaisuudet pelkästään virtuaalisina.

- Lopullinen valinta suomalaisista hakijoista julkistetaan 2.6.2021.

- Aiemmin Helsinki (2000) ja Turku (2011) ovat olleet Euroopan kulttuuripääkaupunkeja.

- Kulttuuripääkaupunkivuoden rahoittavat osallistujakaupungit ja -kunnat, valtio, yksityiset kumppanit ja EU. Suurin osa rahoituksesta tulee valtiolta ja kunnilta. Suomen hakijoiden rahoitusmallit selviävät hakemuksista. Valtion rahoitusosuus hankkeelle on vielä avoinna.

- Aiempien kulttuuripääkaupunkivuosien vaikutuksia on tutkittu (mm. Turku ja Aarhus). Tutkimusten perusteella kpk-vuosi tuo kulttuurivaikutustensa lisäksi myös merkittävästi taloudellista hyötyä.



Lisätietoa löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta