Mediakutsu: Fragmentteja menneestä sekä Parasta aikaa Savonlinnan Riihisaaressa

Perinteisen veistotaiteen ja nykytaiteen keinoja yhdistelevän kuvataiteilija Jarkko Liutun Arkisto-näyttely avautuu Savonlinnan Riihisaaressa 17. marraskuuta. Samana päivänä avautuu myös Savonlinnan Fotokerhon näkemys rakkaista kohteista Parasta aikaa –näyttelyssä. Näyttelyt ovat avoinna 14. tammikuuta saakka.

Jarkko Liutu – Arkisto

Pronssi-, alumiini- ja puuveistoksista koostuvassa Arkisto-näyttelyssä on osassa hyödynnetty taidegrafiikan tekniikoita. Usein teoksien lähtökohtana on ihminen - raadollisena, ajattelevana ja henkisenä olentona.

-Yhdistän mielelläni puuta ja metallia, muodostaen erilaisia fyysisiä ja symbolisia kontrasteja, niin väreillä kuin materiaaleilla. En koe tarpeelliseksi peittää puun luontaisia ominaisuuksia pintakäsittelyllä, ellei se tue teoksen taustalla olevaa ajatusta ja visuaalista lopputulemaa. Teokseni ovat usein fragmentteja hetken tunnetiloista tai elämäni tapahtumista. Osa taas ottaa kantaa ja heijastelee maailman tapahtumia, kuvailee savonlinnalainen Liutu.

Jarkko Liutu on valmistunut kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksiköstä vuonna 2009. Hän on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä ja osallistunut moniin yhteisnäyttelyihin niin Suomessa kuin ulkomailla.

Parasta Aikaa – Savonlinnan Fotokerho

Fotokerhon lähtökohtana näyttelyn teemaksi oli lahja itsenäiselle Suomelle: maisema, nuoret, tulevaisuus, työ, koulutus, kulttuuri, taide. Syntyi aihe –Parasta aikaa.

-Parasta aikaa kolahti kunnolla, kun tajusin kuinka henkilökohtaisesti ja Suomen historiaakin sivuavalla tavalla voin kertoa paikasta, jossa asun ja josta iän karttuessa joudun luopumaan. Luultavasti. Talo, jossa parasta aikaa asun, on satavuotias. 80-luvulla talon runko oli riisuttu hirsikehikoksi, jonka meidän perheemme osti ja siirsi nykyiselle sijalleen Rantasalmelle. Samalla seudulla melkein kaikki jäljellä olevat vanhat rakennukset on siirretty avioitumisen takia. Jatkoin siis perinnettä, kertoo näyttelyyn osallistuva fotokerholainen Riitta Heiskanen valokuvansa taustoista.

Valokuvaaja antaa yleisölle näkemisen kyvyn. Parasta aikaa –näyttelyssä on esillä 71 printtikuvaa sekä 121 digikuvaa 26:lta valokuvaajalta projekteista, maisemista, luonnosta –itselle rakkaista asioista. Osa kerholaisista valokuvaa ns. projekteja, esimerkiksi höyryjä ja rautateitä, dokumentoiden samalla katoavaa kiskokulttuuria. Myös kotimaisemaa voidaan tallentaa eri valoissa ja vuodenaikojen vaihtuessa. Savonlinnan kaksi ylpeyden aihetta, Olavinlinna ja Oopperajuhlat, näkyvät myös näyttelyn kuvissa.

Valokuvaus on suosittu harrastus, jonka suosio kasvaa koko ajan. Valokuva on oikea valokuva vasta silloin, kun se on paperilla juuri sellaisena kuin kuvaaja sen haluaa olevan. Yli 40-vuotias Savonlinnan Fotokerho pyrkii valokuvissamme jatkuvasti kuvaamaan ”parasta aikaa”. Se nyt vaan kuuluu valotuksineen, ajankohtaisuuksineen ja ajoituksineen valokuvaukseen.

Riihisaari–Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus, Savonlinnan maakuntamuseo. Avoinna syys-huhtikuussa ti–su klo 10–17.