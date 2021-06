MEDIAKUTSU: Helsingin kaupungin ja Helenin tiedotustilaisuus tiistaina 22. kesäkuuta kello 13

Urban 20 -verkosto kehottaa G20-maita investoimaan vihreään ja oikeudenmukaiseen elpymiseen, koronarokotusten tasavertaiseen jakautumiseen ja ilmastotoimiin – Helsinki tukee julkilausumaa 21.6.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

G20-maiden kaupunkien muodostaman Urban 20 (U20) -kaupunkiverkoston huippukokous oli tarkoitus järjestää Roomassa ja Milanossa 16.–17.6.2021, mutta koronapandemian johdosta kokous on siirretty syyskuuhun 2021. Helsinki on toiminut pormestari Jan Vapaavuoren johdolla verkoston tarkkailijakaupunkina vuodesta 2018 ja varsinaisena jäsenenä maaliskuusta 2021. Vuosittaisessa huippukokouksessa julkistetaan osallistujakaupunkien yhteinen julkilausuma, joka tänä vuonna julkaistiin kokouksen siirtymisestä huolimatta 17.6.2021. Julkilausuma on 28:n kaupungin hyväksymä ja määrä luovuttaa Italian puheenjohtajuuskauden G20-huippukokouksen osallistujille Roomassa 30.–31.10.2021.