MEDIAKUTSU: Helsinki kokeilee mahdollisen koronapassin yhtä käyttötapaa maanantaina 23. elokuuta – media on tervetullut tilaisuuteen

Helsingin kaupunki tukee valtionhallintoa suunnittelussa olevan koronapassin pikaisen käyttöönoton edistämiseksi. Tavoitteena on saada koronapassi käyttöön ei-lakisääteisissä palveluissa rajatuilla toimialoilla kuten kulttuuri, tapahtumat ja ravintolat.

Helsinki kokeilee yksityistilaisuudessa maanantaina 23. elokuuta kello 18 alkaen, kuinka Omakanta-palvelusta saatavaa EU:n koronatodistusta voitaisiin hyödyntää yhteiskunnan avaamisessa. Tilaisuus järjestetään Helsingin ydinkeskustassa ruoan, juoman ja elävän musiikin merkeissä. Tavoitteena on testata yhtä tapaa parantaa kulttuurielämän toimintaedellytyksiä Helsingissä. Tilaisuus järjestetään terveysturvallisuudesta huolehtien.



Tapahtumaan osallistumisen edellytyksenä on halukkuus osallistua kokeiluun, jossa esitetään voimassa oleva todistus täydestä covid-rokotussarjasta (toisen annoksen saamisesta kulunut vähintään 14 vuorokautta), negatiivisesta covid-testistä viimeiseltä 72 tunnilta tai viimeisen puolen vuoden aikana sairastetusta covid-taudista.



Myös media on tervetullut tilaisuuteen. Median edustajat voivat ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen tero.j.lahti@hel.fi maanantaihin 23.8. klo 10 mennessä. Ilmoita samalla, kuinka monta henkilöä (esim. toimittajaa tai kuvaajaa) on tulossa. Tilaisuuden osallistujamäärä on rajattu 250 henkilöön, joten siksi tieto tarkasta henkilömäärästä on tärkeä. Tarkemmat tiedot tapahtumasta tarkempine paikkatietoineen lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille.



Tervetuloa tapahtumaan!