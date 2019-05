Mediakutsu: HOOK'19-seminaari - Kohti luovien alojen ekosysteemiä 8.5.

Seminaari on osa Aalto-yliopiston kampuksen fyysistä ja yhteisöllistä kehittämistä ja sen teemana on luovien alojen toimijat. Pääpuhujina ovat Ellie Schneider Design Core Detroit -organisaatiosta ja Satoshi Otomo Muji-yhtiöstä.

Tervetuloa Dipoliin HOOK ‘19-seminaariin tutustumaan Aalto-yliopiston kampuksen fyysiseen ja yhteisölliseen kehittämiseen. Vuosittaisen seminaarin teemana on tänä vuonna luovat ekosysteemit.



Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu muutti Otaniemen kampukselle viime kesänä. Tavoitteena on luoda Aalto-yliopiston kampukselle Arabian taideteollisuuskaupunginosaa täydentävä uusi luovien alojen ekosysteemi, jossa suunnittelualat, taide ja media sekä alojen välinen yhteistyö kukoistaisivat.



Aika: ke 8.5.2019 klo 13.00-17.30

Paikka: Lumituuli-auditorio, Dipoli, Otakaari 24, Espoo





Ohjelma:

13.00 Ilmoittautuminen ja tapahtuman avaus



13.30 Antti Ahlava, Aalto-yliopiston kampuskehittämisen vararehtori, Eetu Ristaniemi, Aalto-yliopistokiinteistöjen kiinteistösijoitusjohtaja, ja Jarmo Suominen, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Adjunct Professor, esittelevät Aalto-yliopiston kampuksen yhteistyöhön pohjautuvaa ekosysteemiä



14.15 Ellie Schneider on johtaja Design Core Detroitissa, joka koordinoi luoviin aloihin perustuvaa yhteistyötä Detroitin kaupungin ja paikallisten yritysten ja yliopistojen kesken.



15.15 Tauko



15.30 Satoshi Otomo on suunnittelu- ja muotoilujohtaja japanilaisessa kulutustavarayrityksessä Mujissa.



16.30 Paneelikeskustelu, jonka moderoi Aalto-yliopiston alumni Hilla Rudanko (Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, Uusi Kaupunki -kollektiivi).



16.55 Seminaarin päätössanat esittää vararehtori Antti Ahlava.



Tapahtuman kieli on englanti.





Linkkejä:

Hook’19-seminaarin tapahtumasivut (aalto.fi)

Hook’19-seminaarin Facebook-tapahtuma

Aalto Festival





Hook’19 on osa toukokuun kestävää Aalto Festival -tapahtumakokonaisuutta. Tutustu koko ohjelmaan verkkosivustolla aalto.fi/aaltofestival. Aalto Festival Twitterissä: #aaltofestival.