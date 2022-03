Mediakutsu: Huippututkimus ja taiteilijat yhteistyössä – uraauurtavan Art Meets Science -näyttelyn avajaiset Helsingissä 6.4.

Huhtikuun kuudentena päivänä helsinkiläisessä Galleria Albert IX:ssä vietetään kokonaan uudentyyppisen taidenäyttelyn avajaisia. Art Meets Science -näyttelyn kolmisenkymmentä taideteosta ovat syntyneet Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkimusryhmien ja eri alojen taiteilijoiden yhteistyönä. Taideteokset edustavat useita taiteen muotoja.



Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi näyttelyn avajaisiin 6.4. kello 14 alkaen. Avajaistilaisuus pidetään Nukketeatteri Sampossa, Erottajankatu 7, Helsinki. Sieltä siirrymme kello 17 lähtien tutustumaan varsinaiseen näyttelyyn Galleria Albert IX:een, Albertinkatu 9.



Olet myöhemminkin tervetullut tutustumaan näyttelyyn. Näyttely on avoinna maanantaista perjantaihin kello 11–18 ja viikonloppuisin sekä pääsiäisen aikaan kello 10–16.



Art Meets Science -näyttelyidean isä on brittiläistaustainen tutkijatohtori Qasim Majid, joka saapui akatemiatutkija Virpi Talmanin tutkimusryhmään Viikin kampukselle keskellä koronaviruspandemiaa 2020.



– Olen jo kauan halunnut tuoda tiedettä esille suurelle yleisölle ja rohkaista keskustelua omasta tutkimuksestani ja tieteellisistä toimintatavoista yleensä. Helsinkiin saapumiseni jälkeen koin, että minun oli pakko puuttua pandemiaan liittyvään disinformaatioon eli tahalliseen väärän tiedon jakamiseen, Qasim Majid sanoo.



Art Meets Science -taidenäyttely koostuu 17 taiteilijan ja 12 Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkimusryhmän yhteistyönä syntyneistä teoksista. Lisäksi näyttelyssä on mukana useita monitaitoisia yliopiston henkilökuntaan kuuluvia taiteilijoita sekä tiedekunnasta että muusta henkilöstöstä.



Mukana farmasian kestävän kehityksen professuurin perustamisessa

Art Meets Science -tapahtuman eräänä päämääränä on myös tukea farmasian tiedekuntaan perustettavaa farmasian kestävän kehityksen professuuria. Taideteosten myyntituotoista puolet ohjataan professuuria tukevaan rahastoon.



– Farmasian tiedekunnalla on jo pitkät perinteet kestävän kehityksen tuomisessa esille sekä opetuksessa että tutkimuksessa. Professuuri vakiinnuttaa kestävän kehityksen olennaiseksi osaksi tiedekuntamme toimintaa. Samalla se tukee kouluttamiemme alan ammattilaisten osaamista sekä Suomessa että ulkomailla, toteaa farmasian tiedekunnan vt. dekaani Jari Yli-Kauhaluoma.







Art Meets Science on kunnianhimoinen ja monitieteinen projekti, joka yhdistää taiteilijat ja tutkijat. Taiteilijat ovat saaneet inspiraationsa Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa tehtävästä monipuolisesta, alansa huippua edustavasta tutkimuksesta. Yhteistyön tuloksena syntyneet taideteokset esitellään helsinkiläisessä Galleria Albert IX:ssä yleisölle 7.–23. huhtikuuta. Näyttelyn avajaiset järjestetään 6.4.





Lisää näyttelystä, tutkijoista ja taiteilijoista

Art Meets Science -blogi

Huippututkimus ja taiteilijat yhteistyössä – uraauurtava Art Meets Science -näyttely avautuu Helsingissä huhtikuun alussa (Helsingin yliopisto 14.3.2022)