Mediakutsu: Keskuskauppakamarin neljän suurimman puolueen vaalitentti

Itsehoitolääkkeet kauppoihin ja apteekkien tarvehankinnasta luovuttava - Keskuskauppakamari julkisti linjauksensa apteekkilainsäädännön vapauttamiseksi 5.11.2018 12:46 | Tiedote

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa vaatii hallitusta vapauttamaan apteekkilainsäädäntöä lääkehuolto ja turvallisuus huomioiden. Tarveharkinnasta on luovuttava apteekin perustamisessa, mutta kermankuorintaan perustuva toiminta on torjuttava lääkevarastolle asetettavilla vaatimuksilla. Apteekin vastaavalla hoitajalla olisi oltava proviisorin koulutus. Päivittäistavarakaupan myytäväksi on sallittava ne itsehoitolääkkeet, joiden myyntiä voidaan turvallisesti vapauttaa. Keskuskauppakamari on tänään julkistanut linjauksensa aiheesta.