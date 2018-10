Mediakutsu: Keskuskauppakamarin syysseminaari - Tähtivieraana Jyrki Katainen

MILL-projekti tähtää globaaliin vientituotteeseen 28.9.2018 12:00 | Tiedote

”Viime vuodet ovat osoittaneet, että monien suurten monikansallisten hankkeiden projektinhallinnassa on ollut kehittämisen varaa. Nyt teollisuuden edustajat ovat yhteistyössä projektissa, joka tähtää suurinvestointien parempaan projektinhallintaan tulevaisuudessa – tavoitteena on, että budjetti pitää ja aikataulu alittuu. MILL-projektissa luodaan globaali malli, josta tulee myös tulevaisuuden vientituote”, kertoo Oulun kauppakamarin kehitysjohtaja Ahti Nurkkala. MILL-projekti esiteltiin suurelle yleisölle perjantaina 28. syyskuuta Keskuskauppakamarin ja Oulun kauppakamarin järjestämässä tilaisuudessa Pöyryn pääkonttorilla Vantaalla. MILL-projekti toteutetaan Oulun yliopiston Tuotantotalouden tutkimusyksikön ja Oulun kauppakamarin yhteistyönä. Projektissa hyödynnetään muun muassa seuraavien tahojen asiantuntemusta ja kokemuksia: YIT, Pöyry, Ferrovan, ST1, Caverion Industria, Caverion Suomi, Mitta, Vison, Betamet ja Suomen Projekti-Instituutti. Projektin pilottina on Ferrovanin Raaheen r