MEDIAKUTSU: Kohti kestävää tulevaisuutta Georg Henrik von Wrightin jäljillä -seminaari

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu järjestää Kohti kestävää tulevaisuutta Georg Henrik von Wrightin jäljillä -seminaarin perjantaina 11.3.2022 klo 12.00–15.30.

Seminaari pidetään Haaga-Helian auditoriossa, Pasilassa (Ratapihantie 13, 1. krs).

Seminaari järjestetään turvavälit huomioiden, ja suosittelemme kasvomaskin käyttöä. Mukaan mahtuu sata ensimmäistä ilmoittautunutta. Ilmoittaudu täällä.



Huippupuhujat paikalla:

Sami Pihlström on uskonnonfilosofian professori Helsingin yliopistossa. Hänen tuoreimpia teoksiaan ovat mm. Pragmatic Realism, Religious Truth, and Antitheodicy: On Viewing the World by Acknowledging the Other (Helsinki University Press, 2020), Ihmisen maailma: Esseitä totuudesta, humanismista ja ajattelun tilasta (niin&näin, 2021) ja Pragmatist Truth in the Post-Truth Age: Sincerity, Normativity, and Humanism (Cambridge University Press, 2021).



Veli-Matti Värri on filosofi ja kasvatustieteen professori Tampereen yliopistossa sekä eettisen kasvatuksen dosentti Maanpuolustuskorkeakoulussa. Värrin teoksesta Hyvä kasvatus - kasvatus hyvään otettiin viides painos vuonna 2004. Värrin teos Kasvatus ekokriisin aikakaudella (Vastapaino, 2018) oli ehdolla vuoden 2018 tiedekirjaksi.



Hannu L. T. Heikkinen työskentelee professorina Koulutuksen tutkimuslaitoksessa Jyväskylän yliopistossa. Hän johtaa laitoksen tutkimustiimiä Ekososiaalinen kestävyys ja koulutus. Ryhmässä tutkitaan, miten koulutuksessa voi kehittää vihreän siirtymän edellyttämää kestävyysosaamista.

Kati Ihamäki, Fiskars, kestävän kehityksen johtaja, toiminut aiemmin OP:ssa ja Finnairilla johtavissa vastuullisuustehtävissä.



Seminaarin järjestää Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vaikuttavan ammatillisen pedagogiikan tutkimusalue ja KESTO-hanke.