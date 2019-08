Mediakutsu: Koko Helsingin vanhempainilta kokoaa nuorten läheiset Oodiin

Mitä nuorille kuuluu? Miten voimme itse kukin tukea heitä? Kun omat vastaukset eivät riitä, haasteiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Koko Helsingin vanhempainillassa keskiviikkona 4. syyskuuta kello 17–20 nuorten läheiset saavat neuvoja muun muassa nuorten itsenäistymiseen, jaksamiseen ja muuttuviin elämäntilanteisiin liittyviin kysymyksiin.

Tapahtuma on suunnattu 15–29-vuotiaiden vanhemmille ja muille läheisille. Illan aikana osallistujat pääsevät tutustumaan nuorten kanssa työskenteleviin kasvokkain ja keskustelemaan juuri siitä, mikä itseä mietityttää.

Paikalla on lähes kolmekymmentä nuorten kanssa työskentelevää toimijaa eri tahoilta. Lisäksi tutkija Matilda Wrede-Jäntti esittelee nuorisotutkimuksesta esiin nousseita havaintoja ja kertoo, mitä nuorille kuuluu.

”Läheiset ovat meihin usein yhteydessä ja ovat huolissaan nuorestaan. Ohjaamon neuvonta palvelee ensisijaisesti nuoria, mutta haluamme tarjota myös läheisille tilaisuuden keskustella ja saada tietoa tuesta, jota nuorille on saatavilla”, projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsingistä kertoo.

Keskustakirjasto Oodissa järjestettävään tilaisuuteen on vapaa pääsy, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Koko kaupungin vanhempainillan järjestää Ohjaamo Helsinki yhteistyössä NEET ("Not in Employment, Education or Training") -verkoston kanssa. Helsingissä vuoden 2019 alusta asti kokoontuneen verkoston toimijat tuottavat palveluja nuorille, jotka eivät ole työssä, koulutuksessa tai työharjoittelussa. Verkoston tarkoitus on jakaa tietoa alle 30-vuotiaiden nuorten palveluista.

Tapahtumassa ovat mukana Suomen Diakoniaopiston työpajatoiminta, Nuotti-valmennus, Ammattiopisto Live, Stadin ammatti- ja aikuisopiston avoimet opinnot, Etsivä nuorisotyö, HNMKY, Vamos, Mielenterveyden keskusliitto, Helsingin Liikkuva mielenterveystiimi, Nuorten kriisipiste, Klaari Helsinki – nuorten ehkäisevä päihdetyö, Nuorisoasema, Nuoli-hanke, Palasista eteenpäin -hanke, Digipelirajat’on-hanke, Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry, Amigo-mentorointihanke, Liito-hanke, Nyt-liikunta, Nuorisotakuutalo, 3T-hanke, Mieletöntä valoa -hanke, Helsingin kaupungin sosiaalinen luototus, Helsingin kaupungin työkyky- ja terveysneuvonta, Helsingin kaupungin sosiaalitoimi, Helsingin kaupunki nuorisopalvelut ja Ohjaamo Helsinki.

Tapahtuma: Koko Helsingin vanhempainilta

Aika: keskiviikko 4.9.2019 klo 17–20

Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Maijansali, 1. krs, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki