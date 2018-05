Mediakutsu: Kuka mittaa ajanlankaasi?

Lanka on vanha vertauskuva ajan kulumiselle. Mittasivathan jo antiikin luonnottaret elämänlankaa. Taiteilijaryhmä Pirita Lautala, Raija Marttinen, Julio Tubal ja Kirsimaria Törönen-Ripatti tuovat Savonlinnan Riihisaareen maalauksia, kuvakudoksia ja sekatekniikoin tehdyn 8.6. avautuvan Elämänlanka-näyttelyn. Kuraattorina on toiminut Riitta Moisander.

Kutsu medialle

Infotilaisuus: to 7.6.2018 klo 12

Paikka: Riihisaari–Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus, Savonlinnan maakuntamuseo, Riihisaari, 57130 Savonlinna

--

Lanka materiaalina kulkee yhdistäen näitä taitelijoita eri tavoin ammatillisen ja taiteellisen suuntauksen ja mielenkiinnon mukaan. Lanka on taiteilijalle raakamateriaali, mutta jo sellaisenaan jonkun toisen ammattilaisen valmistama:

Pirita punoo omat lankansa muistoihin, Raija ompelee ja harsii vanhoista langoista uutta, ja Julio värjää jonkun valmistamaa lankaa sekä kutoo ja punoo. Kirsimaria puolestaan käyttää teoksissaan esimerkiksi identiteettiään etsivän lapsen hiusväreillä värjättyä lankaa, ja sijoittaa sitä eri muodoissa varhaisrenessanssin antamiin muotoihin. Italian renessanssin groteskien viiva piirtyy piirtimen ja langan välityksellä näkyväksi…

-Lanka toimii tässä näyttelyssä vertauskuvana ajankululle, elämänpolulle. Teeman toisessa pääosassa on paikanhenkeenkin sitoutuva kalastaja. Tällä lankaa, siimaa ja köyttä käyttävällä ammattinimikkeellä on myös monitasoisia vertauskuvia raamatullisesta onnenonkijoihin. Järvi on näyttelyn taiteilijoiden ympäristön yhteinen nimittäjä, -elämmehän suuren Saimaan rannoilla, kertoo Moisander.

Näyttelyn aikana järjestetään kuraattorikierros, jolloin kuraattori Moisander esittelee ja taustoittaa näyttelyn teoksia yleisölle. Kierros järjestetään ke 18.7. kello 12, ja se sisältyy pääsylipun hintaan.

-Renessanssin aikana kuvakudonnaiset, erityisesti gobeliinit, olivat arvostetumpia kuin maalaukset. Teokset syntyivät botegoissa, työhuoneissa, ja taito kehittyi oppipojasta mestariksi työtä tehden ja keskusteluja käyden. Tänä päivänä ammattitaito ei siirry sukupolvelta toiselle automaattisesti tai rinnakkainelossa, vaan kädentaidot etsivät uusia polkuja uusien välineiden ja tekniikoiden maailmassa. Tässä näyttelyssä myös renessanssin taiteilijoiden teokset saavat uuden hengityksen nykytaiteilijan käsissä̈. Kuka mittaa aikaa ja mihin aikaa käytetään? Uudet tulkinnat luovat sillan menneen ja tulevan välille, toteaa Moisander lopuksi.

Elämänlanka 8.6.–9.9.2018, Savonlinnan maakuntamuseo, Riihisaari–Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus