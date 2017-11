Mediakutsu: Kyberturvallisuuden CriM-seminaari kokoaa alan kansainväliset huippututkijat Ouluun 8. – 10.11.

Vuotuisen CriM 2017 -seminaarin aiheena on tänä vuonna kyberturvallisuus verkottuneessa maailmassa – luottamus ja yksityisyys. Oulun yliopistolla järjestettävään seminaariin on kutsuttu merkittäviä tutkijoita Euroopasta ja kansainvälisesti kertomaan alan ajankohtaisista tapahtumista. Media on tervetullut seuraamaan ohjelmaa ja haastattelemaan kansainvälisiä huippuasiantuntijoita.

Keskiviikkona 8.11. klo 11 - 12 professori Sokratis Katsikas ja klo 13 - 14 professori Steve Furnell, joka on työskennellyt pitkään viranomaistahojen tietoturvan kanssa, puhuvat yhteisen teeman kääntöpuolista: yksityisyys ja turvallisuus verkossa herättävät keskustelua myös rikollisten tahojen keinona suojata toimintaansa.

Keskiviikkona 8.11. klo 15-16 professori Gerald Quirchmayr ennakoi toukokuussa 2018 voimaan tulevan uuden EU:n laajuisen tietosuoja-asetuksen (General protection regulation, GDPR) vaikutuksia, jolloin nykyinen lainsäädäntö avataan EU-maiden kansallisella tasolla. Tavoitteena on, että koko EU:n alueella on samankaltainen tapa käsitellä tietosuojaa, mikä on tärkeää esimerkiksi yritysten toiminnalle eri maissa. Jatkossa tietosuojarikkomuksille asetetaan sanktio, jopa 4% liikevaihdosta.

Kyberturvallisuuden merkitys korostuu yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta kriittisissä järjestelmissä, ja torstaina 9.11. klo 10-11 aiheesta puhuu tohtori Ian Oliver, joka myös Nokia Bell Labsin tutkijana on seuraamassa maailmanlaajuisen verkkotoimijan kehitystyötä.

The International Crisis Management Workshop CriM -seminaari on suunnattu tietoturva- ja turvallisuusalan toimijoille, ja sen järjestää Oulun yliopiston Biomimetiikka ja älykkäät järjestelmät –tutkimusyksikkö. Seminaari rakentuu ke 8. - to 9.11. luennoista, joiden sisältöjä syvennetään työpajoissa pe 10.11.

Lehdistön ilmoittautumiset, haastattelupyynnöt ja lisätiedot:

Tutkimusyksikön johtaja, professori Juha Röning, p. 040 5181 621, juha.roning@oulu.fi

Paikka: Oulun yliopisto, Tietotalo, luentosali TS 101

Otteita ohjelmasta, seminaarin koko ohjelma http://www.oulu.fi/itee/crim



Ke 8.11.

10-11 Prof. Juha Röning: Software security through recent advances in testing

11-12 Prof. Sokratis Katsikas: Security and privacy for cyber physical systems

13-14 Prof. Steve Furnell: Usability of security

14-15 Dr. Jocelyn Aubert: Information security management

15-16 Prof. Gerald Quirchmayr: Expected impacts of the GDPR

To 9.11.

9-10 M.Sc. Christian Richthammer: Online Trust and Reputation

10-11 Dr. Ian Oliver: Privacy and safety-critical systems

11-12 Prof. Juha Röning: Lessons learned and workshop start