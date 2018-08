Mediakutsu: Lukuvuoden ja uuden Väre-rakennuksen avajaiset 5.9.2018 – Aalto Day One

Jaa

Aalto-yliopiston lukuvuoden 2018–2019 avajaisia vietetään keskiviikkona 5.9. klo 13 alkaen Otaniemen kampuksella Espoossa. Toivotamme median edustajat lämpimästi tervetulleiksi! Avajaispäivä, Aalto Day One, on kolmiosainen. Teemana on rakentuvan kampuksen kunniaksi ”Aalto University: Home of …”.

Lukuvuoden avajaisseremonia alkaa klo 13 Kandidaattikeskuksessa, Otakaari 1 M, U2-sali. Lukuvuoden avaa Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan tervehdyksen tuo hallituksen puheenjohtaja Noora Vänttinen, ja juhlapuheen pitää opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Avajaisissa jaetaan tunnustuspalkintoja yliopiston opiskelijoille ja henkilöstölle. Tilaisuuden jälkeen on vastaanotto, jolla juhlistetaan Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun käyttöön rakennetun uuden Väre-rakennuksen avajaisia, osoite Otaniementie 14. Aalto Party on yliopiston ja ylioppilaskunnan yhdessä järjestämä vapaamuotoinen tapahtuma. Se alkaa haasteella, jossa ylioppilaskunnan hallitus ja Aalto-yliopiston johto ottavat mittaa toisistaan. Aalto Party pidetään Alvarin aukiolla klo 16 alkaen. Opiskelijat ovat vahvasti mukana lukuvuoden avajaisten toteutuksessa, ja ovat suunnitelleet tapahtumien vuosittaisen ilmeen ja äänimaailman. ”Aalto Avenuessa” opiskelijat johdattavat avajaisvieraat Kandidaattikeskuksesta vastaanotolle Väreeseen esittelemällä taiteiden alan pääaineiden juurtumista Otaniemen maaperään. Opiskelijat toimivat myös avajaisseremonian juontajina. Väreessä järjestetään klo 14.30 alkaen opastettuja kierroksia (ei ennakkoilmoittautumista). Kierrokset alkavat Väreen pääaulasta, Otaniementie 14. Ilmoittautuminen

Aalto Day One on tarkoitettu Aalto-yliopiston opiskelijoille, henkilökunnalle, kutsuvieraille ja medialle. Pyydämme medialta ilmoittautumisia etukäteen anu.salmi-savilampi@aalto.fi.



Avajaisten esitykset ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Juhlallisuuksia voi seurata myös verkkolähetyksenä osoitteessa www.aalto.fi



Tervetuloa lukuvuoden ja Väreen avajaisiin sekä jatkoille!

Yhteyshenkilöt

Linkit