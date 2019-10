MEDIAKUTSU: Maailma muuttuu, mihin suuntaan päihdepolitiikkaa tulisi viedä? Kansainvälinen NordAN-konferenssi tuo päihdealan huippuasiantuntijat Helsinkiin 11.-12.10.2019

Mikä on alkoholipolitiikan tulevaisuus Euroopassa? Mitä Pohjois-Amerikan huumepolitiikassa oikein tapahtuu? Miten päihdehaittoja vähennetään tehokkaasti?

Muun muassa näihin ja muihin ajankohtaisiin aiheisiin pureudutaan kansainvälisessä NordAN-konferenssissa Helsingissä lokakuussa. Konferenssin teemana on Alcohol and Other Drugs in a Changing Society.

Puhujina on joukko päihdealan huippuasiantuntijoita meiltä ja maailmalta, mm.

EU:n väistyvä terveyskomissaari Vytenis Andriukaitis, EU-komissio

Ohjelmapäällikkö Carina Ferreira-Borges, Maailman terveysjärjestö WHO

Professori Tim Stockwell, University of Victoria, Kanada

Viron entinen terveysministeri Jevgeni Ossinovski

Toimitusjohtaja Leena Laitinen, Alko

Puheenjohtaja Tiziana Codenotti, European Alcohol Policy Alliance (Eurocare)

Johtaja Eric Carlin, Scottish Health Action on Alcohol Problems (SHAAP)

Professori Pekka Puska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen entinen pääjohtaja

Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Johtaja Nina Rehn-Mendoza, Pohjoismainen hyvinvointikeskus NVC

Katso päivittyvä lista puhujista konferenssin nettisivuilta.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen kuulemaan päihdealan ajankohtaisista aiheista ja tuoreimmasta tutkimustiedosta. Toimittajilla on mahdollisuus haastatella yhtä tai useampaa asiantuntijaa paikan päällä.

Aika ja paikka

Konferenssi järjestetään Helsingissä 11.-12.10.2019.

Tapahtumapaikkana on Hotel Arthur (Vuorikatu 19, Helsinki).

Ohjelma

Tarkentuva ohjelma löytyy konferenssin nettisivuilta osoitteesta https://la8021.wixsite.com/nordan2019

Järjestäjät

Konferenssin järjestää Pohjoismaiden ja Baltian päihdejärjestöjen verkosto NordAN (nordan.org) yhdessä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa (www.ehyt.fi).

Tapahtuma on yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden virallisista oheisohjelmista.