Mediakutsu: Maailmanlaajuinen Narrative Matters -konferenssi tuo kertomustutkimuksen asiantuntijat ja ajankohtaiset teemat Tampereelle

Narrative Matters -konferenssissa keskitytään tarkastelemaan kertomustutkimuksen ajankohtaisia teemoja kuten tämänhetkistä tarinankerrontabuumia ja kertomustutkimuksen asiantuntijoiden roolia yhteiskunnassa.



Englanninkielisen konferenssin keynote-puhujat ovat kansainvälisesti ansioituneita professoreja. Esimerkiksi sosiologian professori ja saksalaisen Max Planck -instituutin johtaja Jens Beckert käsittelee puheessaan kuviteltua tulevaisuutta. Sydneyn yliopiston sosiologian professori Sujatha Fernandesin puhe käsittelee naisten hyväksikäyttökokemusten tarinallistamista. Keynote-puheiden lisäksi konferenssin ohjelmassa on muun muassa professoreiden järjestämiä workshoppeja.



Tampereen yliopisto järjestää Narrative Matters -konferenssin yhteistyössä Turun ja Helsingin yliopistojen kanssa. Tampereella toimiva Narrare-tutkimuskeskus on yksi maailman johtavia kertomustutkimuskeskuksia. Toinen aiheen tutkimuskeskus Suomessa on järjestävän tahon Turun yliopiston SELMA.