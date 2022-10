MEDIAKUTSU / MEDIEINBJUDAN: Pormestarikunta esittelee Helsingin kaupungin talousarvioesitystä vuodelle 2023

90 Day Finn -ohjelma houkuttelee Helsinkiin kestävän kasvun asiantuntijoita 11.10.2022 11:30:00 EEST | Tiedote

Helsingin tavoitteena on olla kansainvälisesti houkutteleva paikka, jossa yritykset työpaikat, investoinnit ja osaaminen kasvavat. Samalla Helsinki haluaa olla kaupunki, jossa yritykset voivat innovoida ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Kansainvälisiä yrittäjiä ja sijoittajia Helsinkiin kolmen kuukauden ajalle houkuttelevan 90 Day Finn -ohjelma on Helsingin yksi tapa markkinoida kaupungin mahdollisuuksia. Ohjelman tavoitteena on nostaa Helsingin tunnettuutta kiinnostavana liiketoimintaympäristönä ja johtavana teknologia-alan keskuksena.