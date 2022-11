Mediakutsu: Mitä tekoäly tekee koulussa ja miten ihmis- ja koneoppiminen sopivat yhteen? Tule Suomen suurimpaan tekoälytapahtumaan ottamaan selvää!

Aika: 16. marraskuuta 2022, mediatilaisuus klo 14.30-15.30

Paikka: Dipoli, Otakaari 24, Espoo (Klondyke-huone)



AI Day on Suomen tekoälykeskus FCAI:n vuotuinen tutkimus- ja verkostoitumistapahtuma, joka kokoaa Otaniemeen tekoälyn huippututkijoita, yrityksiä, opiskelijoita ja yhteiskunnan toimijoita.

Osana päivää järjestetään mediatilaisuus, jossa tutkijat pitävät lyhyet alustukset ja vastaavat toimittajien kysymyksiin tekoälystä ja oppimisesta.



Millaisia ovat tulevaisuuden digitaaliset oppimisratkaisut? Voiko tekoäly edesauttaa flow-tilan saavuttamista työ- tai oppimistilanteissa? Miten koneoppimista sovelletaan kouluissa ja opettajankoulutuksessa? Mukana keskustelussa ovat tutkija Antti Keurulainen, apulaisprofessori Benjamin Cowley ja yliopistotutkija, opettajankouluttaja Henriikka Vartiainen.

Antti Keurulainen on digitaalisiin koulutusratkaisuihin erikoistuneen Bitville Oy:n perustaja ja tutkimusjohtaja, joka valmistelee väitöskirjaa tekoälyn ja ihmisten välisen yhteistyön edistämisestä (katso lisää Bitvillen ja FCAI:n yhteistyöstä tässä videossa). Benjamin Cowley on apulaisprofessori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja kognitiotieteen dosentti, joka kertoo aiheesta "Meaning and understanding across the human-AI divide". Henriikka Vartiainen toimii yliopistotutkijana ja opettajankouluttajana Itä-Suomen yliopistossa, missä tutkitaan lasten ja nuorten kykyä ymmärtää tekoälyyn perustuvia teknologioita sekä niiden vaikutuksia.

Toimittajilla on vapaa pääsy mediatilaisuuden lisäksi myös koko AI Day -tapahtumaan. Mediatilaisuuden jälkeen klo 15.30 alkava paneelikeskustelu “Solving Global Challenges with AI” pohtii tekoälyn mahdollisuuksia maailman kriisien ratkaisemisessa. Industry and society -puheenvuorot klo 11.30-12 käsittelevät tekoälyn tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä FCAI:n ja Orionin yhteistä lääkekehitystutkimusta, jossa hyödynnetään virtuaalilaboratoriota.

AI Dayn koko ohjelma ja puhujat ovat nähtävissä osoitteessa https://fcai.fi/ai-day-2022.

Lisätietoa Suomen tekoälykeskus FCAI:sta https://fcai.fi/in-finnish