Mediakutsu: Miten yritykset voivat lisätä audiovisuaalisen alan tasa-arvoa? Tervetuloa seuraamaan keskustelua 26. tammikuuta

Aika: 26. tammikuuta 2022 kello 9.30–11.00

Paikka: Zoom-verkkotapahtuma, ilmoittautuneille lähetetään linkki



Suomalaisella av-alalla on yhä matkaa tasa-arvoon: naiset ovat miehiin verrattuna huonommin palkattuja, työllistyvät heikommin ja saavat harvemmin tuotantorahaa. Miten tilannetta voidaan muuttaa? Mitä keinoja yrityksillä on tasa-arvon parantamiseksi? Miten tasa-arvo ja johtaminen edistävät luovaa osaamista, kestävää kehitystä ja alan yritysten mahdollisuuksia kilpailussa osaajista ja markkinoista?



Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen laitoksen Action!-hanke kokoaa av-alan päätöksentekijät ja asiantuntijat pyöreän pöydän ääreen pohtimaan keinoja, jolla av-alan tasa-arvoa edistetään ja johdetaan 2020-luvun Suomessa.

”Tutkimusten mukaan päätöksenteossa tarvitaan tietoista työtä, jotta sukupuoleen liittyvivä vinoumia ja stereotypioita voidaan purkaa”, korostaa Action!-hankkeen projektitutkija Nina Maskulin Aalto-yliopistosta



Keskustelijoina ovat ylitarkastaja Petra Tarjanne kauppa- ja teollisuusministeriöstä, yritysvastuujohtaja Minna Kröger Elisa Oyj:stä, ihmisoikeus- ja yritysvastuuasiantuntija Merja Pentikäinen Opinio Juris Oy:stä, toimitusjohtaja Laura Kuulasmaa Audiovisual Producers Finland APFI ry:stä ja tuottaja Marko Röhr Matila Röhr Productions Oy:stä. Puhetta johtaa yliopistonlehtori, laitosjohtaja Anna Heiskanen Aalto-yliopistosta.



Tervetuloa mukaan seuraamaan keskustelua! Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse keskustelun Zoom-linkki ennen tilaisuuden alkua.



Ilmoittaudu viimeistään 25. tammikuuta: https://link.webropol.com/ep/actionpyoreapoyta



Keskustelun tallenne päivittyy Action!-hankkeen sivuille tilaisuuden jälkeen.

Lisää keskusteluja ja työpajoja kevään aikana

Action!-hankkeen audiovisuaalisen alan tasa-arvoa käsittelevät pyöreän pöydän keskustelut jatkuvat 24. maaliskuuta Tiedekulmassa. Viimeisessä keskustelussa alan ammattilaiset pureutuvat av-alan työkulttuuriin ja representaatioihin. Keskustelua käydään muun muassa siitä, millainen työpaikka av-ala on, miten tasa-arvoista työkulttuuria rakennetaan sekä millaisia tarinoita sukupuolista, iästä, kielestä ja etnisyydestä kerrotaan.



Kevään aikana järjestetään myös työpajoja työllistymiseen vaikuttavista tiedostamattomista ennakkoluuloista ja stereotypioista.



Tervetuloa mukaan!



Seuraa tapahtumia hankkeen verkkosivuilta.





Action! -hankkeen tavoitteena on edistää ammattinaisten työllistymistä audiovisuaalisella alalla, kehittää toimenpiteitä esteiden poistamiseksi ja tukea työllistämistoimia sektorilla. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kolmevuotinen hanke toteutetaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun elokuva- ja lavastustaiteen laitoksen ja Women in Film and Television Finland (WIFT Finland) ry:n välisenä yhteistyönä. Action! -hankkeen tapahtumissa noudatetaan ekologisesti kestävän audiovisuaalisen tuotannon periaatteita (Ekosetti).