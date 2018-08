Mediakutsu: Nuorten elämä päihteiden ympärillä – Päihteet? –koulutusfoorumi ammattilaisille 4.9.2018 Jyväskylässä

"Huumeet on nykyaikaa. Huumeita on helpompi saada kuin apua.” Jokainen nuori tietää, mistä huumeita saa. Nuoret kertovat, että ammattilaiset eivät osaa tunnistaa nuorten päihteiden käyttöä tai puuttua siihen. Päihteet? –koulutusfoorumissa 4.9. klo 10–16 Jyväskylän Veturitalleilla (Veturitallinkatu 6) kuullaan sijaishuollossa asuvien nuorten ajatuksia päihteistä, elämästä päihteiden ympärillä ja siitä, millaista apua päihteitä käyttävä nuori tarvitsee.

Pesäpuu ry jalkautui kevään ja kesän 2018 aikana Keski-Suomessa nuorisokoteihin, nuorisotilalle ja jälkihuollon nuorten pariin tutkimaan nuorten päihdemaailmaa yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Valtakunnallinen nuorten foorumi järjestettiin Jyväskylässä, jossa oli ympäri Suomen sijaishuollossa olevia ja olleita nuoria keskustelemassa päihteistä. Tapaamiset osoittivat, että päihteet ovat nuorten arkipäivää: huumeita on helpompi saada kuin alkoholia ja tupakkaa. Nuoret toivat myös esille, että ammattilaiset eivät osaa tunnistaa nuorten päihteiden käyttöä tai puuttua siihen. Päihdeongelmat saattavat jopa kärjistyä lastensuojelulaitoksissa, kun tutustuu muihin päihteitä käyttäviin nuoriin. Samalla nuoret kuitenkin puhuivat keinoista, joilla nuoria voidaan auttaa ja tukea pääsemään irti päihteistä.

Nuorten ajatusten lisäksi koulutuksessa kuullaan terapeutti ja toimittaja Katariina Laurilaa, joka on erikoistunut päihdekuntoutukseen ja nuorisopsykiatriaan. Laurila on työskennellyt Los Angelesissa muun muassa nuorille tarkoitetussa päihdekuntoutuslaitoksessa ja kodittomille aikuisille suunnatulla päihdeklinikalla. Koulutusfoorumin tarkoitus on rakentaa yhteistä kuvaa sekä ammattilaisille että nuorille esille nousseista päihdekysymyksistä.