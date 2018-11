Mediakutsu: Paradox City -näyttely esittelee Aalto-yliopiston kampuksen muodostumista vastakohtien kautta

Näyttely kuljettaa kävijän Otnäsin kartanon ajoista kohti kampuksen seuraavia kehitysaskelia esittelemällä toisiaan täydentäviä vastakohtia.

Paradox City esittelee, miten kulttuuristen, rakennettujen ja luonnosta kasvaneiden kerrostumien yhdistelmästä rakentuu monimuotoisen yhteisön koti – Aalto-yliopiston kampus. Näyttely on avoinna yleisölle 20.11.2018–18.1.2019 Aalto-yliopiston päärakennuksen, Dipolin, galleriassa, Otakaari 24.

Näyttelyn avajaisia vietetään tiistaina 20.11.2018 klo 16.00–18.00. Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan.

Vastakohtien rinnakkaiseloa voidaan pitää ainutlaatuisena mahdollisuutena tulevaisuuden kampukselle, sillä jokainen kolmesta paradoksista muodostaa uuden perspektiivin kampuksen tarkasteluun. Alueen tiivistyminen ja kaupungistuminen kohtaavat Otaniemen merkittävän arkkitehtonisen perinnön sekä sen rikkaan luonnonympäristön. Samalla näyttely pohtii rakennetun ympäristön merkitystä sosiaaliselle kanssakäymiselle sekä paikallisen kampusyhteisön ja kansainvälisten verkostojen suhdetta.

Esillä on välähdyksiä kampusalueen menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevista kehityssuunnista. Alvar Aallon ja Reima Pietilän luonnoskuvien oheen on tuotu kampuksen tulevaisuuden suunnitelmia sytykkeeksi keskustelulle. Näytteillä on kampuksella järjestettyjen poikkitieteellisten opiskelijaprojektien tuloksien ohella yliopiston ulkopuolisten toimijoiden näkökulmia. Osana näyttelyä julkistetaan osallistava Home of… -installaatio, jossa kävijät pääsevät jakamaan ajatuksiaan kampuksesta.



Näyttelyn tiedot: