MEDIAKUTSU: Pauliina Littorin, Marja-Leena Haapanen ja Jaana Villanen antavat naisille konkreettisia vinkkejä talouden hallintaan

Kutsumme median edustajat 28.1. Galleria Brondassa (Annankatu 16, Hki) klo 17.30 alkavaan Basam Booksin uutuuskirja Korkojen kera - matka oman talouden hallintaan -julkistamistilaisuuteen.

Korkojen kera - Matka oman talouden hallintaan (Basam Books) on suunnattu naisille, joille sijoittamisen, korkojen ja marginaalien maailma jää usein kaukaiseksi, jopa vieraaksi, ja joilla ansainta on monesti miehiä heikompaa. Tietämättään naiset ovat suuria sijoittajia ja vaikuttavat siihen, millainen maailma on. He tekevät suurimman osan perheen ostopäätöksistä, ja näin vaikuttavat siihen, mitkä yritykset jäävät henkiin ja mitkä häviävät. Tekemällä valinnan jonkin asian puolesta toimimme näin sijoittajina, ja muokkaamme maailmaa pala kerrallaan oman arvokuvamme kaltaiseksi.

Teos avartaa sitä, kuinka kodin arvoesineiden lisäksi myös kulutushyödykkeet voivat säilyttää tai lisätä arvoaan. Teos sisältää konkreettisia vinkkejä siitä, mihin kannattaa satsata ja miten oivallamme, mitkä asiat voivat olla sijoituskohteita. Kirjasta saa arkipäivän hyviä vinkkejä, joilla saa korkoa korolle, taloudellista riippumattomuutta, nautintoa, menestystä ja vaikutusvaltaa, mutta ennen kaikkea sielunrauhaa ja siunattua oloa viisaasta oman elämän taloustaitoisuudesta.

Pauliina Littorin

Naisia pidetään yleensä tuhlureina, mutta miehet ovat silti luksustuotteiden suurkuluttajia. Pauliinan osuudessa keskitytään siihen, miten kulutus-, keräily- ja ylellisyyshyödykkeistä tulee sijoituskohteita ja annetaan vinkkejä optimaalisille keräilytaktiikoille. Miten saada taloudellisia lisätuloja olemalla taidesijoittaja ja miten yleensäkin erottaa taidesijoituskohde kaikesta taiteen tarjonnasta? Mitkä ovat hintaa nostavia ja taidesijoitusarvoa vahvistavia asioita, entä riskejä ja kuin niitä minimoida?

Kirjassa pohditaan lisäksi taidetta osake- ja asuntosijoittamisen vaihtoehtona. Eli hankkiako Helene Schjerfbeckin maalauksen, Koneen osakkeita vai sijoitusasunnon? Yleensä sijoittaja haluaa mahdollisimman laajan portfolion erilaisia sijoituskohteita, jotta sijoitusriski saadaan jaettua. Entä mitä sisällyttää tämän hetken taidesalkkuun?

- Vastaamme myös tavallisimpiin taidesijoittamiseen liittyviin kysymyksiin sekä kerromme, miten verojen ja muiden kulujen minimoimisella pystytään vaikuttamaan keräilysijoituksen kannattavuuteen. Tärkeimpään sijoittamiseen eli itseensä ja hyvään, tasapainoiseen elämään sijoittamiseen kuuluukin neljä erilaista pääomaa: sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja symbolinen pääoma, Pauliina luettelee.

Marja-Leena Haapanen

Tänä aikana ovat monenlaiset myrskyt, isot otsikot, taantumat ja huhut pauhanneet ja pelästyttäneet sijoittajia pois pörssistä. Sinnikkyydellä ja talonpoikaisjärjellä pärjää, osakesijoittaminen on pitkäaikaista varallisuuden keruuta, vaurastuminen tulee ajan myötä, korkoa korolle -efekti vaikutuksesta. Raha on paha vain silloin, kun sitä ei ole.

- Kirjan kirjoitusprosessi oli mutkatonta ja sujuvaa, mutta toi mieleeni vahvasti menneet murheet ja surut. Minulla on vahva tahto opastaa ja innoittaa naiset kautta Suomen huolehtimaan omasta rahataloudestaan, koskaan ei tiedä milloin murheet osuvat omalle kohdalle - ja missä muodossa. Toivottavasti eivät osu sinun kohdallesi, hyvä lukijani, mutta sitähän ei voi tietää. Siksi tahtoisin naisten ymmärtävän, kuinka vahvaksi itsetunto rakentuu kun on omaa varallisuutta, eikä ei ole toisen tai toisten armoilla. Vahvistusta tuo myös onnistuminen sijoitustoiminnassa, kun huomaa että minähän osaan! Ja kun euro muuttuu kahdeksi, ehkä hitaasti mutta lähes varmasti, kun pitkäjänteisesti toimii. Opiskellen, harjoitellen, tappioitakin tehden. Osaten ajan myöten hyödyntää nuo paljon pelätyt tappiot, joskus ne saattavat olla verotuksessa tarpeen, Haapanen mainitsee.

Jaana Villanen

Korkojen kera-kirjassa Jaana läpikäy Suomen Pukutehtaan sijoituksen, joka ei lisännyt omaisuutta vaan vei sitä. Hän haluaa omalla esimerkillään esittää, että kun olemme kartalla omista mahdollisuuksistamme, voimme sijoittaa ja käyttää varallisuuttamme itsellemme tärkeisiin asioihin ja mahdollisuuksiin, joiden edistämisen koemme välttämättömäksi. Silläkin uhalla, että ne eivät välttämättä kanna. Joskus myös pahin vastoinkäyminen voi synnyttää suurimman opin elämään. Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu. Epäonnistuminen jossain ei tarkoita, ettei osaisi tai kykenisi, vaan että sillä kertaa olosuhteet vain löivät vastaan.

Jaana haluaa omassa elämässään edistää ja toteuttaa itselleen merkityksellisiä asioita. Tämä konkretisoituu Jaanan tekemisessä monella tavalla ja tasolla. Jaanassa itsessään konkretisoituvat tarinat sisukkuudesta, peräänantamattomuudesta, välittämisestä, vastuullisuudesta ja kovasta työstä, jotka syntyvät itselleen tärkeiden asioiden tekemisestä.

- Tämän kirjan sivuille olen tallentanut yhden isoimmista epäonnistumisistani – ja samaan aikaan se on opettanut enemmän kuin moni muu. Koen, että puhe naisista sijoittajina ja vaikuttajina on tärkeää ja on ollut ilo olla tässä mukana Pauliinan ja Marja-Leenan kanssa, Jaana hehkuttaa.

Tekijöistä:

Pauliina Littorin on filosofian tohtori sekä taidesijoittamisen ja taiderikollisuuden asiantuntija. Hän on kirjoittanut tietokirjoja taiteesta sijoituskohteena, taideväärennöksistä, taidevarkauksista ja taiteen hinnanmuodostuksesta. Pauliina on ollut 20 vuotta Taloustaito-lehden taidekolumnistina ja pitää siellä myös suosittua taiteilijoiden kuumaa listaa. Lisäksi hän on SOK:n taidekonsultti ja arvioi sekä konsultoi taidetta Suomessa ja kansainvälisesti. Pauliina on toiminut taidemarkkinoilla lähes 30 vuotta, pitänyt aiheesta satoja luentoja ja ollut myös taideasiantuntijana eri televisiosarjoissa, kuten Nimetön, Taiteilijaelämää Salmelassa, Rojua, rojua ja Huutokaupan metsästäjät. Hän on myös toiminut lukuisissa taideväärennösoikeudenkäynneissä asiantuntijatodistajana.

Marja-Leena Haapanen on Naisten Oman Pörssiklubin perustaja ja Helsingin Osakesäästäjien hallituksen jäsen. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus osakesijoittamisesta. Uranuurtajana hän on tunnettu Suomessa, luennoinut laajalti naisen oikeudesta ja velvollisuudesta hoitaa oma rahataloutensa, varallisuutensa kasvattamisesta sijoittamalla sekä omaisuutensa hallinnasta.

Jaana Villanen on arvostrategi, puhuja, juontaja, tarinankertoja ja osallistava kouluttaja, joka on loputtoman kiinnostunut sekä jokaisen ihmisten että yritysten kehittämisestä arvopohjaisesti. Jaana uskoo siihen, että kaikki on mahdollista, ja tekee intohimoisesti töitä mission, vision ja arvojen puolesta. Hän näkee ne yksilöiden, yritysten ja organisaatioiden menestystekijöinä. Kun organisaatiossa kehitetään arvotaitoja ja nostetaan arvot ja arvojohtaminen esille, synnytetään uudenlaista kykyä toimia, tehdä päätöksiä ja ottaa niitä askeleita, joissa osallisuus ja kokeilu muodostavat organisaatiokulttuuria. Hän haastaa kirkastamaan omien arvojen maailmaa, koska siten voimme kirkastaa itsellemme, mihin haluamme toiminnallamme ja valinnoillamme vaikuttaa. Jaana on itse tehnyt omat ”sijoituksensa” yrittäjänä, koska hän on ollut yrittäjä koko työuran. Osa sijoituksista on onnistunut, osa ei.

Julkistamistilaisuus Galleria Bronda Oy, Annankatu 16, 00120 Helsinki, 28.10.2018 klo 17.30-19.30 Lämpimästi tervetuloa!