MEDIAKUTSU: Pormestarin info koronavirustilanteesta 29. lokakuuta kello 17 – katso suora lähetys Helsinki-kanavalla

Helsinki jatkaa investointejaan kaupungin kasvuun 29.10.2020

Helsingin talousarviota laaditaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Globaali koronaviruspandemia on vaikuttanut talouteen niin maailmanlaajuisesti kuin Helsingissä. Vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa Helsingin on mahdollista laatia budjetti, jossa käyttötalouden menot kasvavat ja investointitaso pysyy korkeana. Pormestari Jan Vapaavuoren talousarvioehdotus vuodelle 2021 on elvyttävä ja vakauttava.