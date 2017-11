Mediakutsu: Pormestarin itsenäisyysjuhla neljäsluokkalaisille Finlandia-talossa

Tervetuloa torstaina 30. marraskuuta 2017 Finlandia-taloon seuraamaan pormestari Jan Vapaavuoren itsenäisyysjuhlaa Helsingin peruskoulujen neljäsluokkalaisille. Juhla järjestetään nyt 21:stä kertaa, ja pormestari Vapaavuori isännöi sitä ensimmäistä kertaa. Ennen juhlan alkua järjestetään tiedotustilaisuus.

Tiedotustilaisuudessa on mahdollisuus tavata pormestaria ja tapahtuman järjestäjiä sekä tutustua päivän ohjelmaan ja maistella makupaloja juhlamenusta. Tilaisuudessa julkistetaan myös juhlan tähtiartisti.

Aika: torstai 30.11. kello 10

Paikka: Finlandia-talon orkesterilämpiö (sisäänkäynti pääovista M4, Mannerheimintie 13e)



Itsenäisyyttä juhlitaan kahdessa samansisältöisessä tilaisuudessa, joista ensimmäinen järjestetään kello 11–13 ja jälkimmäinen kello 15.30–17.30. Juhlimaan odotetaan yhteensä noin 6 200 helsinkiläistä neljäsluokkalaista opettajineen.



Juhlan erityisteemana on tänä vuonna Suomi 100 -juhlavuosi, ja tapahtuma on osa juhlavuoden virallista ohjelmaa.



Finlandia-talon aulassa on juhlapäivänä toimittajille ilmoittautumispiste, josta voi noutaa osallistumiseen oikeuttavan kortin.



Mediaa palvelee Finlandia-talon Q-parkki.





Median ilmoittautuminen 29.11. kello 15 mennessä:



viestintäkoordinaattori Laura Itävaara, Helsingin kaupunginkanslia, viestintä,

puh. 050 547 5706, s-posti: laura.itavaara@hel.fi