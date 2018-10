Mediakutsu: Puupohjainen biotalous - ratkaisuja lokaaleihin ja globaaleihin haasteisiin -seminaari Imatralla 10.10.

Mari Pantsar: Polttaisitko arvotavaroita lämmittääksesi kotisi? 21.8.2018 07:55 | Tiedote

Ilmastokriisin ratkaisemisella on polttava kiire. Suomenkin on ajettava päästönsä nollaan ja negatiivisiksi ennen vuotta 2050. Mitä pidemmälle toimia lykätään, sitä kalliimmiksi ne tulevat. Kiertotalous on osa ilmastokriisin ratkaisua - puu puolestaan ihanteellinen kiertotalousmateriaali, kun sitä käytetään fiksusti eikä polteta savuna ilmaan.