Mediakutsu: Puuta jalostava teollisuus arvioi monimuotoisuustyön vaikutuksia laajalla tutkimuksella

Suomen metsien monimuotoisuus on herättänyt kiivastakin mielipiteidenvaihtoa viime aikoina. Metsien monimuotoisuuden nykytila on seurausta metsien käytön pitkästä historiasta. Matkan varrelle mahtuu niin onnistumisia kuin virheitä. Viimeisen 25 vuoden aikana talousmetsien hoitoa on kuitenkin systemaattisesti kehitetty ja monimuotoisuuden tilan seurantaa parannettu.

Missä nyt sitten mennään ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi? Metsäteollisuus ry ja Sahateollisuus ry ottavat siitä selvää yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Metsäteho Oy:n ja Tapio Oy:n kanssa. Käynnistämme yhteistyössä tutkimushankkeen, jossa arvioidaan metsäsektorin monimuotoisuustyön vaikutuksia ja kehitystä lyhyellä sekä pitkällä aikajänteellä.

Tule kuuntelemaan ja kysymään, mitä tutkimushanke pitää sisällään ja millaisia asioita puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartalla on nyt ja tulevaisuudessa.

Tiistai 1.11. klo 11.00–12.00, Teams

Kokoukseen voi liittyä tästä linkistä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tilaisuuden puhevuorot:

Metsäteollisuus ry toimitusjohtaja Paula Lehtomäki

Sahateollisuus ry toimitusjohtaja Tino Aalto

Luonnonvarakeskus johtava tutkija Kari T. Korhonen

Itä-Suomen yliopisto Metsänhoitotieteen professori Heli Peltola

Lisätiedot: Jukka Jänönen, Metsäteollisuus ry, viestintäpäällikkö, jukka.janonen@forestindustries.fi

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 74 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työelämäpoliittisena edunvalvojana.

Internet: www.metsateollisuus.fi

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

________________________________________________________________________

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 74,000 people. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.