MEDIAKUTSU Rakennusfysiikka 2021 -seminaariin: yli 80 puheenvuoroa uusista tutkimustuloksista ja käytännönratkaisuista

Mikä tekee Rakennusfysiikasta kiinnostavan?

Seminaari tarjoaa kolmen päivän aikana yli 80 puheenvuoroa rakennusfysiikan eri osa-alueilta. Lisäksi esitellään Kosteusturvallisen rakentamisen viisi kilpailuehdotusta ja voittaja julkistetaan keskiviikkona 27.10. alkaen klo 15.

Ohjelman keynote-puhujat

Tiistai 26.10.2021 klo 9:15

Some recent challenges and peculiarities in moisture practices and assessment of buildings

Professor Carsten Rode, Technical University of Denmark

Carsten Rode on aktiviinen rakennusfysiikan kehittäjä maailmalla, ja hän on toiminut mm. kansainvälisen rakennusfysiikan yhdistyksen puheenjohtajana sekä tänä kesänä Tanskassa pidetyn kansainvälisen rakennusfysiikan konferenssin puheenjohtajana. Hän toimii myös seuraavan pohjoismaisen rakennusfysiikan konferenssin puheenjohtajana v. 2023.

Tiistai 26.10.2021 klo 10:15

Rakennusten julkisivujen korjaaminen Virossa – haasteet ja ratkaisut rakennusfysiikan kannalta

Professor Targo Kalamees, Tallinn University of Technology, Estonia

Targo Kalamees on kehittänyt aktiivisesti rakennusfysiikan tutkimusta Virossa viime vuosina ja toiminut useiden väitöskirjojen ohjaajana tältä aihealueelta. Hänen tutkimusryhmänsä on tällä hetkellä yksi aktiivisimmista uuden tutkimustiedon julkaisijoista maailmalla. Hän on toiminut myös useiden konferenssien puheenjohtajana, ja hän toimi puheenjohtajana myös edellisessä pohjoismaisessa rakennusfysiikan konferenssissa, joka pidettiin ensimmäistä kertaa Virossa v. 2020.

Keskiviikko 27.10.2021 klo 9:00

Rakennusten sisäilman laatu – nykytilanne ja tulevaisuuden näkymiä

Professori Heidi Salonen, Aalto-yliopisto

Heidi Salonen on tehnyt pitkäjänteisesti sisäilman laadun parantamiseen tähtäävää tutkimus- ja kehitystyötä. Hänellä on Aalto-yliopiston lisäksi professuuri myös Queenslandin teknillisessä yliopistossa, Australiassa. Hänellä on myös useita kansallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä tältä tutkimusalueelta.

Torstai 28.10.2021 klo 9:30

Carbon illusions, resources and reality in the built environment

Professor Fionn Stevenson, The University of Sheffield, United Kingdom

Fionn Stevenson on kuuluisa arkkitehti, joka on ottanut voimakkaasti kantaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen sekä kestävään ja vähähiiliseen rakentamiseen liittyvissä asioissa. Hän on toiminut akateemisissa viroissa useissa Ison-Britannian yliopistoissa ja vierailevana professorina Kanadassa ja Puolassa

Tutustu tarkemmin puhujiin, esityksiin ja ohjelmaan kokonaisuudessaan Ohjelma | Rakennusfysiikka 2021

Toimittajien ilmoittautuminen ja puhujien haastattelupyynnöt:

Mari Vuorela, viestintäpäällikkö, Kiinko

040 561 8117, mari.vuorela@kiinko.fi