Mediakutsu: Suomen suurin ICT-alan rekrytointitapahtuma tulee taas – TalentIT 2017 -messuilla jo yli sata näytteilleasettajaa

Ohjelmassa on tänä vuonna myös livekoodauskilpailu ja pelidemoalue.

Aika: torstai 2. marraskuuta klo 11–17

Paikka: Otahalli, Otaranta 6, Espoo

Aalto-yliopiston järjestämä rekrytointitapahtuma TalentIT 2017 vastaa ICT-alan työvoimapulaan tuomalla yhteen alan opiskelijoita ja yrityksiä. Messut ovat tänä vuonna suuremmat kuin koskaan: paikalle tulee yli 100 näytteilleasettajaa. Isojen konsernien lisäksi mukana on myös paljon pk-yrityksiä, erityisesti kotimaisia kasvu- ja vientiyrityksiä, jotka suuntaavat tuotteensa ja palvelunsa globaaleille markkinoille.

Digitalisaatio on lisännyt vauhdilla korkeakoulutettujen ICT-alan asiantuntijoiden tarvetta ja toimialarajojen muuttuminen työtehtävien kirjoa. Aalto-yliopiston monipuolisista osaajista ollaankin kiinnostuneita myös kansainvälisesti, ja messuilla nähdään myös ulkomaisia näyttelyosastoja muun muassa Norjasta ja Japanista.

”Kansainvälistä tieto- ja viestintätekniikan opetusta on kehitetty Aallossa määrätietoisesti yli vuosikymmenen ajan. Tulevaisuudessa meidän on tehtävä yhä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa, jotta voimme houkutella parhaita lahjakkuuksia Suomeen”, sanoo professori Petri Vuorimaa tietotekniikan laitokselta.

Monipuolinen ohjelma



Aalto-yliopisto panostaa voimakkaasti opiskelijoiden laadukkaaseen työllistymiseen ja sen tukemiseen. Tänä vuonna TalentIT 2017 -messuille onkin avattu aiempaa useampia opiskelijoiden työnhakuun, osaamisen esittelyyn ja työelämätaitojen sparraukseen keskittyviä klinikoita.

Myös 20 vuotta täyttävän tapahtuman ohjelmaa on muokattu monipuolisemmaksi esimerkiksi Aalto in the Game -pelidemoalueella ja livekoodauskilpailulla. Messuilla käytävässä Live Game Dev Showdown -opiskelijakilpailun finaalissa peliosaajat kisaavat tiiviissä ja viihteellisessä muodossa. Kilpailun finalistit näyttävät alle 30 minuutissa yleisölle muun muassa, miten ohjelmakoodi luo vuorovaikutusta ja miten digitaalinen maalaus syntyy taiteilijan siveltimestä. Tilaisuus on klo 14–16 Otahallin Aalto-salissa, ja se on avoin kaikille.

Tervetuloa TalentIT 2017 -messuille! Vapaa pääsy.