Mediakutsu: SuomiAreena pe 30.6.2023 klo 11

Mediakutsu: Loviisan Asuntomessut, mediatilaisuus 25.5.2023 23.5.2023 08:12:00 EEST | Kutsu

Älykkäitä ja ekologisia talokohteita Asuntomessuilla Tervetuloa Loviisan asuntomessualueelle tutustumaan älykkäisiin ja ympäristöystävällisiin talokohteisiin. Schneider Electric on tuottanut ratkaisuja kahteen messualueen kohteeseen, Lilla Hyggeen ja Villa Auroraan. Dekotalo Lilla Hygge on kaksikerroksinen puutalo, joka on suunniteltu nelihenkisen perheen tarpeisiin. Perheen arkea helpottamassa on Wiser-älykotijärjestelmä, joka tuo hallittavuutta talon toimintoihin. Wiseriin on muun muassa liitetty valaistuksenohjaus, jota voi ohjata puhelimella ja perinteisesti seinäpainikkeista. Wiserin avulla taloon voi luoda erilaisia valaistustiloja. Asukkaiden arkea helpottamaan on esimerkiksi asennettu aamiaiskaappiin älykäs pistorasia, jolla voi ohjata keittiön kaikkia laitteita. Älykästä ja skaalautuvaa Wiseria on helppo päivittää tulevaisuudessa vastaamaan aina sen hetkisiä tarpeita. Villa Aurora on hirsitalo, jonka tuleville asukkaille ekologisuus on tärkeä arvo. Talossa on hyödynnetty ELKO