MEDIAKUTSU Tech Runway -lentokonemessut 31.08.2023

KUTSU MEDIAN EDUSTAJILLE

Tech Runway -ilmailutapahtuma on vakiinnuttanut asemansa toimialan tärkeimpänä kokoontumisena ja toteutuu tänä vuonna entistä suurempana ja kansainvälisenä. Messuosan ja seminaarin lisäksi uutuutena on ensimmäistä kertaa Suomessa lentokonenäyttely. Näyttelyssä on esillä yleisilmailukoneiden lisäksi suihkukoneita, taitolentohävittäjä, erityisesti kotimaan ja Pohjois-Euroopan liikenteeseen soveltuvia lentotakseja sekä ammattitoiminnan helikoptereita.

Noin 50 näytteilleasettajan joukossa esillä on myös miehittämättömien ja sähköisten lentolaitteiden ratkaisuja, lentokenttäteknologiaa ja muita tulevaisuuden ilmaliikenteen innovaatioita. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan alan uusimpiin laitteisiin ja kehityssuuntiin. Tervetuloa!

Tech Runwayn lehdistötilaisuus järjestetään messujen aikana Meeting Room -rakennuksessa 31.08 klo 12:00-12:30

Aiheet:

Redstone AERO:n/ lentokentän toimitusjohtaja Esa Korjula ja CCO Eija Joro - Suomen lentokenttäverkoston tarve ja uusi operointimalli

Florian Kruse, Evia Aeron toimitusjohtaja - Lentokenttien rooli lentoliikenteen sähköistymisessä.

Tim Kluftinger, Textron Aviation - Ilmaliikenteen rakennemuutos kohti pienempää kalusto

MESSUJEN KOHOKOHDAT

Lentokonenäyttely

Tech Runway tuo alan suurimmat lentokonevalmistajat näytille, ensimmäistä kertaa suomalaiselle yleisölle. Asematason näyttelyssä on nyt esitteillä huomattava kattaus uusia lentokoneita, kuten Cessnan uudet 206 ja 208 Caravan, Beechcraftin taksikone King Air 360, Bellin uusimmat helikopterit 505 ja 429, Pilatus PC-12 NGX sekä Diamond DA50 ja DA62.



Tulevaisuuden lentokenttien ratkaisut ja operointimallit

Messuosastoilla nähdään tulevaisuuden lentokenttä- ja kunnossapitoratkaisuja, satelliittiteknologiaa ja paljon muuta ilmailun tuotekehitystä.



Ilmataksit, droonit ja tulevaisuuden ilmaliikenteen innovaatiot

Ilmaliikenne on murroksessa ja nousee aivan uudella tavalla muiden liikenne- ja kuljetusmuotojen rinnalle. Kaupallisten sovellusten lisäksi yhä lisää vauhtia tähän kehitykseen on syntynyt puolustuspolitiikan-, viranomaistoiminnan ja kotimaan liikenteen sekä logistiikan tarpeista. Messuilla pääsee näkemään, kuinka monipuolisesti tulevaisuuden ilmaliikenne palvelee yhteiskuntaa ja sähköistyvää liikennettä.



Lennätykset

Yleisö pääsee messuilla myös itse ilmaan, joko Rotorwayn helikopterilennolle taikka hurjemmalle elämykselle Baltic Bees -taitolentoryhmän Aero L-39 harjoitushävittäjällä.

Varaukset hävittäjälennolle:ms@balticbees.com tai +37120573919

Kopterilennätyksiin ilmoittautuminen paikan päällä.





SEMINAARIOHJELMASSA

Seminaariohjelma koostuu asiantuntijoiden pyöreän pöydän keskustelusta ja iskevistä 5 minuutin esityksistä. Näissä pikaesittelyissä esitellään muun muassa uusimpia ilmailuinnovaatioita, yrityselämän menestystarinoita ja tulevaisuuden visioita. Ohjelmassa entistä suuremmassa roolissa ovat kaupallisten sovellusten lisäksi yhteiskunnalliset tarpeet ja ilmaliikenteen murros. Lavalla nähdään toimialan keulahahmoja mm. SAABilta, Cranfieldin yliopistolta, sekä tilauslentosovellusta kehittävältä Lygg´iltä.



OHJEITA MEDIAN EDUSTAJILLE

Akkreditoidu Tech Runway -messuille ennakkoon:

https://www.techrunway.info/info

Ilmoittautumislomake löytyy sivun alalaidasta

Lehdistötilaisuus



Tilaisuus järjestetään lentokentän toimistorakennuksessa noin 20 metrin etäisyydellä messuhallista.



Muut tiedotteet:

https://pyhtaa.fi/fi/pyhtaan-ja-narvan-lentoyhteytta-viriteltiin-virolaisvierailulla

https://www.sttinfo.fi/tiedote/lentokonemessut-ensimmaista-kertaa-suomessa?publisherId=69820180&releaseId=70001516

Kuvapankki: https://photos.app.goo.gl/AgR8P5tF6bZKxcMz8

Pysäköinti on maksuton ja opastetaan paikan päällä.

Tiedot

Tech Runway -lentokonemessut torstaina 31.08.2023, klo 11:00-17:00

Helsinki-East Aerodrome, Pyhtää

Ohjelma tarkentuu osoitteessa https://www.techrunway.info/

Liput: https://www.tiketti.fi/tech-runway-helsinki-east-aerodrome-pyhtaa-tickets/90713

Lisätietoja ja apua haastatteluiden sopimiseen:

Sami Juola, projektipäällikkö, Tech Runway

050 320 7577

sami.juola@redstone.aero