MEDIAKUTSU: Tervetuloa ke 8. – pe 10.11. Fab Lab Ouluun seuraamaan tuotekehityskurssin työskentelyä digilaboratoriossa

Designerit, kauppatieteilijät ja tekniikan osaajat Oulun ja Lapin yliopistoista törmäävät tuottaakseen innovaatioita ja oppiakseen yhteistyötaitoja. Monialaiset opiskelijatiimit työskentelevät tuotekehityskurssilla Oulun yliopiston Fab Labissa, joka on tieteen terävimmässä eturintamassa oleva laboratorio digitalisaation tutkimus- ja kehitystyölle.

Tiimit opettelevat uusimpia digitaalisia nopean prototyypityksen menetelmiä.

Työskentely on tiivistä keskiviikkona 8.11. ja torstaina 9.11. kiihtyen kohti perjantaita 10.11. kello 13.00, jolloin aika päättyy ja valmiit prototyypit esitellään yliopiston Tellus Innovation Arenalla.

Monitieteisenä yhteistyönä toteutettavalla projektimuotoisella tuotekehityskurssilla mukana on Lapin yliopiston teollisen muotoilun puolelta sekä ohjaajia että opiskelijoita. Oulusta ovat mukana Oulu Business School sekä Sähkötekniikan ja Konetekniikan opiskelijoita. Kehitettävä tuoteidea tulee yritykseltä, ja tänä vuonna se on innovatiivinen sisäilman puhdistuslaite.

Kurssin kick offissa 30.10. yritys esitteli tarkemmin aiheen, jota opiskelijoilla oli hetki aikaa työstää ryhminä. Hajautetun opiskeluvaiheen jälkeen projekti suoritetaan loppuun paikan päällä tiiviillä työskentelyvauhdilla Fab Lab Oulussa.

Projekti toteutetaan todellisia työelämän tarpeita mukaillen ja todelliseen tarpeeseen. Projektissa opetellaan samalla etätyötä ja uusimpia digitaalisia nopean prototyypityksen menetelmiä. Monialaiset työryhmät voivat tuottaa todellisia innovaatioita, mutta yhteistyötaitoihin on harjaannuttava. Kurssin tavoitteena on muun muassa, että eri alojen opiskelijat oppivat toimimaan muiden alojen ihmisten kanssa tiimeinä ja toteuttamaan innovatiivisia projekteja asiakkaan tarpeita vastaavasti.

Oulun yliopiston Fab Lab - digitaalisen pienvalmistuksen työskentelytila, fabrication laboratory, on lajissaan Suomen toinen. Kampuksen 5G-testiverkko ja Fab Labin osallistuminen 5G IoT:n kehittämiseen tekee siitä maailman johtavan laitoksen alallaan.

Ekologisuuden, materiaalien paikallisen kierrätyksen ja avoimen innovoinnin konseptia toteuttava työskentelytila on kehitetty MIT:ssa (Massachusetts Institute of Technology) Yhdysvalloissa. Maailmalla Fab Labeja on yli 1000. Laboratoriossa on muun muassa digitaalisia materiaalintyöstöprosesseja- ja välineitä, kuten laserleikkuri ja 3D-tulostimia, elektroniikkalaitteiden rakennuspiste sekä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. MIT:n tutkimustieto ja parhaiksi koetut käytännöt jaetaan aktiivisesti Fab Lab –verkostoon.

Toimitukset ovat tervetulleita seuraamaan työskentelyä, ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Fab Lab Oulun johtaja Jani Ylioja p. 050 5951 907, jani.ylioja@oulu.fi sekä Lapin yliopiston lehtori Lauri Snellman p. 0400 799 771, lauri.snellman@ulapland.fi

Fab Lab Oulu sijaitsee Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen tiloissa TF 132-135, sisäänkäynti 2T, Erkki Koiso-Kanttilan katu 3.

Tellus Innovation Areenaa lähimmät ulko-ovet ovat R and 2T

Lisätietoja: viestinnän asiantuntija Kaisu Innanen, Oulun yliopisto: p. 050 4344 261, kaisu.innanen@oulu.fi