Mediakutsu ti 12.10.: Kiinteistöjen ja teollisuuden kestävät ratkaisut vaativat digitalisaatiota

Digital Media & Industry Analyst -tapahtuma | online

tiistai 12.10.2021 klo 14.15-16

Energianhallinnan ja automaation digitaalisen muutoksen asiantuntija Schneider Electric järjestää virtuaalisen Innovation Summit World Tour 2021 -kiertueen ja Innovation Summit World Tour 2021 Live Media & Industry Analyst -konferenssin 12. lokakuuta.

Tapahtumassa kuullaan, kuinka Schneiderin asiakkaat ja kumppanit rakentavat liiketoimintaa, joka huomioi ympäristöarvot ja on joustava koko elinkaaren ajan. Tilaisuudessa on mahdollista keskustella myös Schneider Electricin globaalin johtoryhmän jäsenten kanssa ja saada vastauksia kysymyksiin reaaliajassa.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan, mitkä asiat muovaavat kestävän kehityksen, energian ja automaation tulevaisuutta sekä tutustumaan uusimpiin innovaatioihimme.

Näin osallistut:

Tapahtuma toteutetaan verkossa ja se on englanninkielinen.

Voit ilmoittautua mukaan tapahtumaan osoitteessa: https://events.se.com/ereg/newreg.php?eventid=200230604&categoryid=201780018&utm_campaign=WW_202110_Innovation-Summit-World-Tour-2021&reference=invitation_press&utm_source=invitation_press&utm_medium=email

Lisätietoja: Sirpa Ikola, puh. 040 638 6639, sirpa.ikola@se.com, VP Global Marketing, Nordic Baltic

Tapahtuman tarkempi ohjelma:



Opening Keynote and World Premiere

2:15 pm – 3:00 pm

Jean-Pascal Tricoire, Chairman and CEO

Chris Leong, Chief Marketing Officer

Global Media and Industry Analyst Conference with live Q&A



3:00 pm – 3:30 pm

Jean-Pascal Tricoire, Chairman and CEO

Olivier Blum, Chief Strategy and Sustainability Officer

Philippe Delorme, Executive Vice President, Energy Management

Barbara Frei, Executive Vice President, Industrial Automation



Media and Industry Analyst Breakout Sessions

3.35 pm – 3:50 pm



Sustainability business in action



In the face of heightened climate change and risks, Schneider Electric accelerates on its commitments and business strategy. Find out how, we go beyond the scope of our own operations to support customers and partners in their sustainable transformation, from consulting and digital services to the implementation of bespoke solutions and innovation for sustainability and efficiency.

Speakers:

Olivier Blum, Chief Strategy & Sustainability Officer

Susan Uthayakumar, President, Sustainability Business Division

3:50 pm – 4:05 pm



STREAM 1: New Innovations for Electricity 4.0: Powering the New Electric World

Climate change is, undeniably, the defining issue of our generation. It is already manifesting itself through adverse weather events. Yet, we still have a chance to abate the 1.5°C warming trajectory and save the planet. Sustainable digital innovation, powering our lives through smart green energy (what we call Electricity 4.0) is the fastest way to decarbonize buildings, homes, data centers, infrastructure and grids. See how Schneider Electric, the world’s most sustainable company, is at the center announcing the latest not-to-be-missed innovations on this day.



Speaker:

Shonodeep Modak, CMO, Energy Management

STREAM 2: Industries of the Future Automation

As the most sustainable corporation in the world and a global manufacturer with an end-to-end network of smart factories and smart distribution centers, Schneider Electric is on a mission to make industries of the future eco-efficient, agile, and resilient through open, software-centric industrial automation. Learn about the bold moves Schneider Electric is making with its next-generation technologies.



Speaker:

Ali Haj Fraj, SVP Digital Plant & Machine Solutions