MEDIAKUTSU: Uutuuskirja Kehitä tai kuihdu antaa eväät muutoksessa pärjäämiseen

Mitä on joogan suosion takana? 18.2.2020 10:09:43 EET | Tiedote

Joogan historia – Erakkomajoista kuntosaleille (Basam Books 2020) on lopputulos uskontotieteilijä Matti Rautaniemen yli 10 vuotta kestäneestä tutkimusmatkasta siihen, mitä jooga on, mistä se on tullut ja miten se on muuttunut aikojen kuluessa. Teos avaa nykyisen joogailmiön historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia taustoja ja tuoreen akateemisen tutkimustiedon pohjalta.