MEDIAKUTSU: Vapaaehtoistyöllä suuri merkitys roskaantumisen seurannassa - Seurantahanke käynnistyy Suomenlinnassa 5.5.

Viherlevät limoittavat kalaverkkoja Suomenlahden rannikolla 25.4.2022 12:27:34 EEST | Uutinen

Suomen ympäristökeskukseen on tullut maalis-huhtikuussa ilmoituksia kalaverkkojen limoittumisesta jään alla Suomenlahden rannikolla. Ilmiö oli tänä keväänä poikkeuksellisen voimakas Sipoon saaristossa. Limoittumisen aiheuttajiksi on todettu pääasiassa viherlevät. Limoittumista on havaittu myös Helsingin ja Haminan edustoilla. Viherlevien kasvua on suosinut pitkä jääpeitekausi yhdessä aurinkoisen sään kanssa. Viherlevät viihtyvät viileässä vedessä. Ne eivät ole myrkyllisiä.