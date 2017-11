MEDIAKUTSU Vapautta vai (v)ankeutta? - Työntekijän asema tulevaisuuden työelämässä -seminaari 17.11.

Akavan Erityisalat: Kannustavia avauksia budjettiriihessä 31.8.2017 17:49 | Tiedote

Akavan Erityisalat pitää erinomaisena, että hallitus mahdollistaa työttömyysturvan käytön lyhytkestoiseen opiskeluun ilman TE-toimiston tarveharkintaa. Tämä kannustaa hyödyntämään työttömyysaikaa ja päivittämään osaamista, mikä edistää tutkitusti työllistymistä. Muutos vähentää byrokratiaa ja helpottaa opintojen aloittamista nopeallakin aikataululla. Puoli vuotta voi olla juuri riittävä aika ammattitaidon syventämiseksi. Akavan Erityisalat kiittää myös, että jatkossa yritystoimintaa voi kokeilla työttömyysturvalla neljä kuukautta. Tämä on merkittävä muutos liiton jäsenten kannalta. Työttömyysturvan menettämisen uhka on ollut suurimpana esteenä oman yritystoiminnan aloittamiselle. Askel hyvää suuntaan on myös se, että kehysriihen mukaisesti työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapautta selkeytetään ja laajennetaan ensi vuoden alusta. Kantamme on, että tässä tulisi edetä niin, että kaikki työnantajan kustantama koulutus tulisi olla työntekijälle verotonta. Ammattikorkeakoulujen tutkim