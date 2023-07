Mediakutsu/mediatiedote: UNESCOn arvioitsijat saapuvat Etelä-Pohjanmaan Kraatterijärvi Geoparkin alueelle elokuun ensimmäisellä viikolla

Geopark tarkoittaa alueen geologisen perinnön ja kulttuurin esille tuomista ja sen hyödyntämistä alueen elinvoiman hyväksi. Kraatterijärvi Geoparkin perimä on erittäin ainutlaatuinen muihin geoparkkeihin verrattuna, sillä se on syntynyt 78 miljoonaa vuotta sitten iskeytyneestä meteoriitista, jonka iskun seurauksena syntyi kuntia ympäröivä Lappajärvi.

Hakemus on jätetty Unescolle marraskuun lopulla 2022, jonka seurauksena on alkanut arviointiprosessi. Nyt elokuussa 2023 evaluaattorit tulevat paikanpäälle tutustumaan alueeseen, jonka jälkeen he antavat Unescolle suosituksen, millaisen arvioinnin alueelle annetaan. UNESCO-statuksen arviointiasteikko perustuu erilaisiin kriteereihin, joita on satoja. Mikäli kriteerit täyttyvät, alue saa nk. ”vihreän kortin”. Mikäli löytyy täydennettävää, alue saa ”keltaisen kortin” ja mikäli kriteerit eivät täyttyisi alkuunkaan, alue saisi ”punaisen kortin”.

Unescon evaluaattorit ovat tottuneet lehdistöön ja uutismedioihin, mutta mediatilaisuuksien toivotaan heidän puolestaan olevan kohtuullisia ja hallittuja. Mediatilaisuuksiin toivotaan Kraatterijärvi geoparkkiin etukäteen yhteydenottoa medioilta, jotta osaamme järjestää tilaisuuden hallitusti.

Mediatilaisuuksia järjestäisimme neljä kappaletta:

2.8. klo 11:00 Kannanlahden kärnäiittiesiintymä - Lappajärvi

Kannanlahti on alueemme tärkein geokohde, sillä sen kärnäiittiesiintymä viittaa siihen, että juuri sillä paikalla on meteoriitin iskun keskipiste. Kärnäiitti on Etelä-Pohjanmaan maakuntakivi ja se on harvinaislaatuinen seos meteoriittia ja paikallista kiviainesta. Kärnäiittiä ei voi Unesco-statuksen jälkeen käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, sillä sen jälkeen siitä tulee suojeltu geologinen perintökohde. Evaluaattorit tulevat paikanpäälle arvioimaan tätä geokohdetta.

3.8. klo 12:00 Punaisen tuvan viinitila - Alajärvi

Geopark ei tarkoita vain geologisia kohteita, vaan geoparkkiin liittyvät myös alueen yrittäjät ja siihen liittyvä elinvoiman kehittäminen. Lounastamme klo 11:30 alkaen Punaisen tuvan viinitilalla evaluaattoreiden kanssa, jossa saamme syödäksemme paikallista alkuperää olevia ruoka-annoksia. Paikalliset ruoat tunnetaan geoparkissa paremmin geofoodina, jolla on mahdollista saada geofood-sertifikaatti Unesco-statuksen jälkeen. Tämä on myös oivallinen keino tuotteistaa paikallisia ruokia ulkomaalaisille tutustuttavaksi.

4.8. klo 14:00 Uittomieskämppä - Evijärvi

Evijärvi-seura ry edistää paikalliskulttuurin elvyttämistä ja kehittämistä, pyrkien herättämään asukkaissa kiinnostusta paikalliseen kulttuuriin sekä syventämään kiintymystä kotiseutuun. Geopark on myös osa paikallista kulttuuria ja sen esille tuomista. Tukin uittamisen taito luokitellaan Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kohteeksi, jonka vuoksi Uittomieskämppä on alueen tärkeä osa geoparkkia. Tällä käyntikohteella Evijärvi seura esittelee evaluaattoreille tukin uittamisen taitoa.

17.8. klo 14:00 Lakeaharju (jos sää sallii) - Vimpeli

Sam Leijonanmieli toimii Vimpelin kunnanjohtajana ja Kraatterijärvi Geopark Ry:n puheenjohtajana. Hän yhdessä Geoparkin toiminnanjohtajan Annie Laitilan kanssa antaa haastattelun, että kuinka heidän mielestään arviointiprosessi meni kaiken kaikkiaan ja saadaanko mahdollisesti jo ensikeväänä UNESCOn status alueelle.