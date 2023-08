Mediataiteen ensimmäinen vuosisata Suomessa

Suomalaisen mediataiteen ensimmäinen vuosisata -antologia tarkastelee mediataiteen käytäntöjä ja rakenteita, jotka muotoutuvat vuorovaikutuksessa kulttuurin, teknologian, yhteiskunnan ja ekologian muutosten kanssa. Historiallinen tarkastelu tuo esiin unohdettuja tekijöitä ja arvioi alan kulttuurikeskusteluja eri aikakausilla. Kronologinen aikajana taltioi alan merkittävät tapahtumat ja ilmiöt. Runsaasti kuvitettu teos esittelee yli 150 taiteilijan teoksia.

Teos on osa MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hanketta, ja sen kirjoittajina on yli 30 alan asiantuntijaa. Teoksen on tuottanut Suomen Mediataideverkosto ry. Kirjan ovat toimittaneet Heidi Tikka, Petri Kuljuntausta, Tytti Rantanen ja Minna Tarkka.

Suomalaisen mediataiteen ensimmäinen vuosisata

264 sivua

Parvs ja Suomen Mediataideverkosto ry, 2023

Kirjoittajat: Hanna Maria Anttila, Annette Arlander, Taru Elfving, Veli Granö, Erkki Huhtamo, Otso Huopaniemi, Juha Huuskonen, Juri Joensuu, Pekka Kantonen, Mari Keski-Korsu, Kati Kivinen, Mia Kivinen, Tellervo Kalleinen, Oliver Kochta-Kalleinen, Raine Koskimaa, Petri Kuljuntausta, Leena Kuumola, Teemu Lehmusruusu, Sini Mononen, Asko Mäkelä, Teemu Mäki, Josefina Nelimarkka, Riikka Niemelä, Juuso Paaso, Jussi Parikka, Andrew Gryf Paterson, Tuuli Penttinen-Lampisuo, Merja Puustinen, Tytti Rantanen, Perttu Rastas, Helena Sederholm, Tanja Sihvonen, Riikka Stewen, Mika Taanila, Minna Tarkka, Heidi Tikka, Hannu Toivonen, Kari Yli-Annala

Kirjasta järjestetään julkistustilaisuus tiistaina 22.8. klo 15–18 Kiasma-teatterissa (Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki). Tilaisuudessa kirjan päätoimittajat esittelevät teosta ja sen tarjoamia näkymiä suomalaisen mediataiteen maisemaan. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Arvostelukappaleet ja kuva-aineisto medialle: hanna.karppanen@parvs.fi