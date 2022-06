Mediataiteilija Adel Abidinin uutuusteos Flow Festivalille

Mediataiteilija Adel Abidin on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista Suomessa vaikuttavista taiteilijoista, jonka uutuusteos Musical Manifest saa elokuussa Euroopan ensinäyttönsä Flow Festivalin Cirkossa. Teos on vangitseva kuusikanavainen videoinstallaatio, jossa Abidin tutkii identiteettiä ja perspektiiviä musiikin kautta. Se koostuu kuudesta musiikkivideosta, joissa Abidin laulaa ja näyttelee pääosaa. Sanoitukset ovat sekoitus useiden tunnettujen popkappaleiden lyriikoita, joiden kautta Abidin tutkii elämänsä tarkoitusta. Teoksessa työskennellään kielen identiteetin, voiman, pelon, kliseiden, lipsahdusten ja epävarmuuksien teemojen kanssa. Musical Manifest toteutetaan Flow Festivalilla yhdessä Creative Technologyn kanssa. Adel Abidinin töitä on ollut esillä merkittävissä näyttelyissä, gallerioissa sekä yksityisissä ja julkisissa kokoelmissa ympäri maailmaa. Hän tutkii taiteessaan visuaalisen taiteen, politiikan ja identiteetin kompleksista suhdetta käyttäen välineenään useita eri medioita.

Flow Festival esittelee lisäksi tänä vuonna uuden tapahtumatilan, kun vastikään kunnostettu henkeäsalpaava Suvilahden vanha tiilikello omistetaan Emmi Katteluksen kuratoimalle tila- ja äänitaidekokonaisuudelle. Yli 40 metrin korkeuteen kurottavassa vaikuttavassa Tiilikello x Polestar taidetilassa nähdään Hanna Vihriälän näyttävä Puhalluskukka-teos, joka ripustetaan tiilikellon katosta yleisön ylle. Helmistä rakentuva massiivinen, mutta herkkä teos on kuin kolmiulotteinen akvarelli, jonka taiteilija virittelee tilaan sen mittakaavaa mukaillen. Puhalluskukka tutkii elämän hetkellisyyden ja kiinni pitämisen halun välistä ristiriitaa. Lisäksi Tiilikellossa koetaan äänitaiteilja Antti Tolvin teos Butterfly Effect, joka on on tilallinen sävellys äänille ja valoille. Se on resonoiva tila, joka muodostaa herkkiä, hitaita, helliä ja abstrakteja tapahtumia. Yhdessä Vihriälän ja Tolvin teokset kietovat kävijän kokonaisvaltaisen taide-elämyksen syleilyyn.

The Other Sound x Sun Effects -venuessa nähdään kokeellisen musiikin ja äänitaiteen lisäksi Flow Festivalin pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Sun Effectsin tilaan kuratoima ajankohtainen ja kantaaottava video- ja valotaidekokonaisuus. Kokonaisuuteen kuuluvat valo- ja videotaiteilija Ville Mäkelän tyranniaa ja despootteja kritisoiva Иван V (Ivana V) ja kuvataiteilija Alexander Salvesenin markkinatalouden ja kapitalismin logiikkaa kommentoiva Metsä Puilta. Lisäksi kuvataiteilija Jaakko Mattilan ja mediataiteilija ja professori Jussi Ängeslevän yhteisteos Pylväsvuo, Immanuel Paxin vapauden ja turvallisuuden teemoja tutkiva videoinstallaatio TRESPASSING sekä videotaiteilija Merle Karpin ympäristötuhoa tarkasteleva Hehku nähdään The Other Sound x Sun Effects -tilassa.

Flow’n Resident Advisor Front Yardille syntyy puolestaan ruotsalais-kreikkalaisen kuvataiteilija Björk Hijoortin ja taiteilja-koreografi Tiia Kasurisen yhteistaideteos Millennial Muses, joka yhdistää maalattua taidetta ja videoprojisointia oivaltavalla tavalla. Teos tuo antiikin Kreikan mytologiaa nykypäivään ja käyttää inspiraationaan antiikin yhdeksän muusan tarustoa sekä internet- ja Y2K-estetiikkaa. Taideteos toteutetaan yhteistyössä CULT-energiajuoman kanssa.

Suvilahden Make Your Mark Galleryssa nähdään urallaan kovassa nousussa olevan, vahvoja naiskuvia tekevän berliiniläisen taiteilijan Mina Manian näyttely. Manian Fragments dʼune fleur – dédié à Romina on sarja töitä kehityksestä ja muutoksesta. Suvilahti DIY puolestaan toteuttaa alueen skeittiparkkiin valokuvanäyttelyn, jossa esitellään töitä kymmeneltä taiteilijalta. DIY Yesterday – Gone Tomorrow! -nimellä kulkeva kokonaisuus on taiteilijoiden ylistys skeittaukselle ja purkutuomion saaneen skeittiparkin hengelle.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 12.–14.8.2022.

Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja artisteja ovat mm. Gorillaz, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Burna Boy, Jamie xx, Michael Kiwanuka, JARV IS…, Princess Nokia, MØ, Sigrid, Bikini Kill, Freddie Gibbs, King Gizzard & The Lizard Wizard ja Fred Again..

Flow Festival 2022 pääyhteistyökumppani on Lapin Kulta Pure, muita vahvistuneita kumppaneita ovat FREE.fi, Vaasan, Polestar, Samsung, Valio Oddlygood®, Lanson, Juhla Mokka, POOL, Helsingin kaupunki, mediakumppanit Clear Channel, Helsingin Sanomat, Radio Helsinki, Finnkino ja Resident Advisor sekä tuotantokumppanit Stopteltat, Sun Effects ja Creative Technology.

