Mediatiedote: Ammattisotilaan toimintajännäri käsittelee erikoisjoukkotoimintaa

Mediatiedote: Rakastettu ranskalaiskomisario Adamsberg selvittää myrkyllisiä salaisuuksia 21.6.2018 10:46 | Tiedote

Ranskan suosituimman dekkaristin Fred Vargasin Kalmankuoriaiset (Gummerus) jatkaa Pariisin rikospoliisin murharyhmän omaperäisestä johtohahmosta komisario Adamsbergistä kertovaa sarjaa. Vargasin kirjoja on myyty maailmanlaajuisesti yli 10 miljoonaa kappaletta, ja niitä on käännetty 45 kielelle. Hän on voittanut neljästi CWA International Dagger -rikoskirjallisuuspalkinnon.