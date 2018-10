Mediatiedote: Daniel Colen uusi dekkarisensaatio Marionetti kohahduttaa kammottavilla kopiomurhilla

Maailmanlaajuista suosiota nauttivan brittiläisen Daniel Colen jännitysdekkari Marionetti (Gummerus) shokeeraa kansainvälisesti esiintyvillä kopiomurhilla, jotka muistuttavat epäilyttävän tarkasti Räsynukke-sarjamurhia. Tämä uusi sarjamurhatapaus saa kylmiä väreitä nostattavia Räsynukke-murhiakin eeppisemmät mittasuhteet, kun lähes identtisiä kopiomurhia tapahtuu Atlantin molemmin puolin. Marionetti on itsenäinen jatko-osa Räsynukke-kirjalle.

Rikosylikomisarioksi ylennetyn Emily Baxterin mielessä velloo yhä Räsynukke-sarjamurhatapaus. Baxter jättäisi makaaberien murhien tutkinnat nykyään mieluusti muille, mutta sitten amerikkalaiset FBI- ja CIA-agentit pyytävät hänen apuaan Räsynukke-kopiomurhalta vaikuttavan rikoksen ratkaisemiseksi. New Yorkin ikonisen Brooklyn Bridgen kaapeleissa riippuu luonnottomassa asennossa ruumis, jonka rintaan on viilletty sana SYÖTTI. Pian tämän jälkeen lontoolaisesta vankilasta löytyy hirtetty mies, jonka rinnassa lukee NUKKE. Millä perusteella nuket valitaan? Kenelle syötit oikein on viritetty? Entä kuka oikein on lankoja pitelevä, mielipuolinen nukkemestari?

Daniel Cole

Brittiläinen Daniel Cole (s. 1984) on työskennellyt mm. ensihoitajana, koska hänellä on luontainen tarve pelastaa ihmisiä (tai ehkä sittenkin huono omatunto kaikista hänen fiktiivisesti tappamistaan uhreista). Hänen esikoisromaaninsa Räsynukke oli kansainvälinen dekkarisensaatio. Cole asuu perheineen Bournemouthissa.

Daniel Cole, Marionetti

Alkuteos: Hangman

Suomentanut: Jaakko Kankaanpää

431 sivua