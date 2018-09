Mediatiedote: Entinen CIA:n tutkija kirjoitti syksyn koukuttavimman trillerin

Täydellinen aviomies. Täydellinen isä. Täydellinen valehtelija? Karen Clevelandin odotettu vakoojatrilleri Koko totuus (Gummerus) leikittelee ajatuksella, että Yhdysvalloissa toimii aktiivinen venäläisagenttien verkosto. Cleveland on entinen CIA:n terrorismin tutkija, joka yhdistää vahvan asiantuntemuksensa sekä äitiyden isot ja vaikeat kysymykset osaksi vetävää trilleriä. Clevelandin esikoisteos nousi Yhdysvalloissa heti myyntilistojen kärkeen, ja kirjan oikeudet on myyty 30 maahan. Universal Pictures on ostanut kirjan elokuvaoikeudet, ja päärooliin on kiinnitetty Charlize Theron.

Vastavakoiluun CIA:ssa erikoistunut päähenkilö Vivian Miller etsii työkseen Yhdysvaltoihin soluttautuneita nukkuvia venäläisagentteja, ja löytää tutkittavien valokuvien joukosta aviomiehensä kasvot. Vuosikymmenen kestänyt parisuhde sielunkumppanin kanssa muuttuu silmänräpäyksessä osaksi laskelmoitua valtioiden välistä peliä. Työssään tarkkanäköinen Vivian joutuu kyseenalaistamaan kaiken henkilökohtaisessa elämässään. Neljän lapsen äitinä Vivian kokee ajoittain huonoa omaatuntoa ollessaan pitkiä päiviä töissä. Kun paljastuu, että ulkoisesti idyllinen perhe-elämä pohjautuukin valheelle, ei Vivian tiedä, kehen voi luottaa? "Kokeilen Mattin tyypillisiä salasanoja, joita hän käyttää kaikkialla, erilaisia yhdistelmiä lastemme nimistä ja syntymäajoista. Sitten yritän salasanaa, jota me käytämme yhteisillä tileillämme. Mikään näistä ei toimi. Miksi toimisikaan? Joukko toisenlaisia sanoja käy mielessäni. Aleksandr Lenkov. Mihail ja Natalia. Volgograd. En voi mitenkään arvata, mitä hänen mielessään on saattanut liikkua, kun hän keksi salasanan, ja onko hän edes ollut se, joka sen keksi. Tämä on hyödytöntä." Koko totuus kaivaa esiin yhden ihmisyyden suurista kysymyksistä: kuinka pitkälle on valmis menemään rakkaidensa vuoksi? "Villi veikkaus: Jos luet ensimmäisen luvun, luet toisenkin. Jos luet toisen luvun, missaat illallisen, valvot liian myöhään ja olet seuraavana päivänä töissä poikki. Tämä on sellainen kirja. Ihan loistava." – Lee Child Karen Cleveland

Karen Cleveland on työskennellyt terrorismin tutkijana CIA:ssa. Hän asuu Virginiassa miehensä ja kahden poikansa kanssa. Kiivastempoinen Koko totuus -vakoojajännäri on hänen esikoisteoksensa. Karen Cleveland, Koko totuus

alkuteos Need to Know

suomentanut Maija Kauhanen

320 sivua

