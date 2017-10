Mediatiedote: Gummerus ja Image järjestävät yhdessä tietokirjailijakoulun

Gummerus ja Image järjestävät vuonna 2018 tietokirjailijakoulun, joka keskittyy tarinalliseen tietokirjoittamiseen. Koulun opettajina toimivat kokeneet kirjailijat ja toimittajat, kuten Karo Hämäläinen, Anna Kortelainen, Riku Korhonen sekä norjalainen menestystietokirjailija Morten A. Strøksnes.

Koulu alkaa huhtikuussa 2018 ja kestää joulukuuhun. Sen aikana syvennytään aiheisiin, jotka ovat juuri tarinalliselle tietokirjoittamiselle tärkeitä: suhde totuuteen, ääni, aihe, aineisto, tekstin imu, rakenne ja tarina. Koulun opettajina toimivat kokeneet kirjailijat ja toimittajat Antti Heikkinen, Karo Hämäläinen, Ilkka Karisto, Riku Korhonen, Anna Kortelainen, Reetta Räty, Anu Silfverberg sekä norjalaistietokirjailija Morten A. Strøksnes.

Koulu sopii niin lahjakkaille aloitteleville kuin kokeneemmillekin kirjoittajille, jotka haluavat kehittyä tarinallisen tietokirjallisuuden taitajiksi. Lyhyesti lajityypin voi summata tietokirjallisuudeksi, jota lukee kuin kaunokirjallisuutta. Tyypillistä sille on juonellisuus, imu, kaunokirjalliset tyylikeinot – ja se että faktat ovat oikein. Koulun tarkoitus on löytää uusia tarinallisen tietokirjallisuuden kirjoittajia ja vahvistaa lajityypin asemaa Suomessa.

Kouluun haetaan oman kirjaidean esittelyllä. Haku on käynnistynyt, ja viimeinen hakupäivä on 15.1.2018. Koulu järjestetään Helsingissä. Sen hinta on 350 euroa.

Koulun ohjelma ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.image.fi/tietokirjailijaksi