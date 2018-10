Mediatiedote: Heidi Jaatisen suuri sukuromaani Koski kuvaa uusperheen elämää 1910-luvulla

Mediatiedote: When somebody picks “your” blueberries 21.9.2018 10:45 | Tiedote

Sosiaalisessa mediassa erittäin suosittu Very Finnish Problems kirvoittaa synkkyyteen taipuvaiset suomalaiset nauruun. Brittiläissyntyinen Joel Willans jatkaa hauskoja oivalluksia suomalaisuudesta kirjassaan More Very Finnish Problems (Gummerus). Kirja sisältää humoristisia ja samaistuttavia väitteitä Suomesta ja suomalaisuudesta, joita on havainnollistettu Willansin somessa tykätyillä Suomi-aiheisilla meemikuvilla.