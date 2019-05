Mediatiedote: Ikuisesti, siskoni on eeppinen kelttifantasia sisaruudesta

Fantasiakirjailija Katri Alatalon kuudes teos Ikuisesti, siskoni (Gummerus) on huikaiseva kertomus sisaruudesta, aikakausien kuohujen yli kantavasta rakkaudesta ja kohtalokkaasta petoksesta, joka saa kuolemankin sijoiltaan. Kelttimytologiasta inspiraatiota ammentava fantasiaromaani laajenee sivu sivulta yhä eeppisempään mittakaavaan ja avaa lukijalle kokonaisen maailman, johon uppoutua.

Ikivanhan tammilehdon kupeessa, unohdettujen kivipaasien laaksossa varttuu kaksi siskoa. Heille kerrotaan tarinoita druideista, jotka suojelevat elämää jumaliensa tavoin. Aika on kehä, jonka rattaan naksahtavia liikkeitä kuolevaiset eivät ehdi kuulla. Mutta on tekoja, jotka pysäyttävät jopa ajan ja joita jumalatkaan eivät voi perua – ja elämä kiertää kehää, ajat letittyvät yhteen kuin hiukset.

Alatalo kertoo saaneensa idean romaaniin pimeänä syysiltana. Hänen mielessään heräsi kuva punahiuksisesta tytöstä tai naisesta lumipyryssä, miekat selässään, huutamassa raivoaan myrskyyn, joka on armoton. ”Sisarussuhteista on kiehtovaa kirjoittaa. Emme voi valita sisaruksiamme, mutta silti he ovat yleensä tosi tärkeä osa elämäämme. Sisarussuhde voi olla läheinen, etäinen, joskus riipaisevan kipeäkin. Romaanin sisarten, Catin ja Lilin, suhteessa minua kiinnosti erityisesti sisarkateus ja toisaalta luottamus ja tuttuuden tunne, joka kumpuaa siitä, kun ollaan samaa verta”, Alatalo avaa ajatusta aiheen valinnan taustalla.

Ikuisesti, siskoni -romaanissa on samanlaista aistillista miljöökuvausta kuin Alatalon aiemmassa teoksessa Käärmeiden kaupunki (Gummerus, 2017). Kuumalle aavikolle sijoittuva romaani oli parhaalle kotimaiselle fantasiakirjalle myönnettävän Kuvastaja-palkinnon ehdokkaana.

Spekulatiivisen fiktion kirjoittaminen on mahdollistanut Alatalolle vapauden luoda kiinnostavia fantasiamaailmoja ja kirjoittaa yhteiskunnallisista teemoista etäännytetysti, ilman selkeitä yhtymäkohtia reaalimaailman historiaan tai politiikkaan. ”Vapaus ei välttämättä tee fantasian kirjoittamisesta helppoa, mutta ainakin vapaus tekee kirjoittamisesta mielenkiintoista”, Alatalo summaa.

Katri Alatalo

Katri Alatalo (s. 1985) on jyväskyläläinen kirjailija, joka nauttii fantastisten maailmojen luomisesta ja uskoo vimmaisesti tarinan voimaan. Hän yöpyi Loch Nessin rannalla seitsemänvuotiaana ja palasi takaisin 25 vuotta myöhemmin hakemaan sanoja kelttikertomustaan varten.

Katri Alatalo, Ikuisesti, siskoni

471 sivua

