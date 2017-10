Mediatiedote: Jatkosota ja Lapin sota 1941–1945 on komea uutuusteos Suomen sotahistorian käänteistä

Jatkosota ja Lapin sota 1941–1945 (Gummerus) on kansainvälisen tason yleisteos maailmanhistorian käännekohdasta, jossa Suomen tulevaisuus oli vaakalaudalla. Vesa Nenyen, Peter Munterin, Toni Wirtasen ja Chris Berksin nyt suomeksi ilmestynyt sotakirja on jatkoa vuosi sitten ilmestyneelle teokselle Talvisota 1939–1940. Uutuuskirja sisältää runsaan määrän valokuvia ja mukaansatempaavia omakohtaisia kuvauksia.

Talvisodan loppua seuranneen välirauhan aikana Suomi etsi apua länsimailta, mutta ainoastaan Saksa asettui Stalinia vastaan. Kun Neuvostoliitto iski Suomeen vuonna 1941, suomalaiset vastasivat tuleen – tällä kertaa aiempaa voimakkaammin joukoin. Uskaliaiden komentajien johtama uudenaikaistettu Suomen armeija valtasi talvisodassa menetetyt alueet ja ylitti myös vanhan rajan yhdessä Saksan Wehrmachtin kanssa.

Kronologisesti etenevä Jatkosota ja Lapin sota 1941–1945 kertaa sotien tapahtumat pääpiirteittäin ja syventyy eri taisteluihin moniulotteisten karttojen ja arkistokuvien avulla. Kirja alkaa levottomasta välirauhasta ja kartoittaa Suomen polkua Moskovan rauhansopimuksesta jatkosotaan ja uuteen kamppailuun Neuvostoliittoa vastaan. Alun perin englanninkielisen teoksen on suomentanut sotakirjailija, historioitsija ja toimittaja Simo Liikanen.

Kansainvälistä kauppaa harjoittava Vesa Nenye palveli armeijassa panssarivaunun johtajana, ja on innokas sotahistorian harrastaja. Peter Munter on taustaltaan strategiapelien tekijä, ja hän on työskennellyt myös suurten historiatapahtumien käsikirjoittajana. Toni Wirtanen on Apulanta-yhtyeen lauluntekijä ja reservin alikersantti. Chris Berks tunnetaan Norjassa merkittävänä sotastrategiapelaamisen kehittäjänä. Miehet ovat aiemmin kirjoittaneet yhdessä kirjan Talvisota 1939–1940.

Vesa Nenye, Peter Munter, Toni Wirtanen, Chris Berks:

Jatkosota ja Lapin sota 1941–1945

Alkuteos Finland at War: Continuation War and Lapland War 1941–45

Suomennos Simo Liikanen

335 sivua