Mediatiedote: Jenny Offillin Syvien pohdintojen jaosto on kaunokirjallisuuden suunnannäyttäjä

New York Times listasi vuoden 2018 maaliskuussa 15 romaania, jotka muuttavat tapaamme lukea ja kirjoittaa kaunokirjallisuutta. Listalle nousi Han Kangin, Elena Ferranten, Chimamanda Ngozi Adichien ja Zadie Smithin lisäksi myös suomalaisille tuntemattomampi Jenny Offill teoksellaan Syvien pohdintojen jaosto (Gummerus), joka on kylmänviileän tarkka, erittäin viisas ja oudolla tavalla hauska.

"Työpöytäni yllä oli vuosien ajan muistilappu, jossa luki TYÖTÄ EI RAKKAUTTA! Sellainen onni vaikutti kestävämmältä."

Syvien pohdintojen jaosto on tyylivarma, kokeileva teos, josta tuli ensin kotimaassaan kriitikoiden ja lukijoiden suosikki – ja jonka menestys tuli kirjailijalle itselleen yllätyksenä. Yhdysvaltalainen Offill yhdistelee faktaa hiottuun fiktioon ja siirtyy vitseistä vakaviin aiheisiin ja takaisin, niin että lopputulos on hyvin omaperäinen mutta hyvin tunnistettava, hyvin tunteikas, hyvin avartava ja hyvin hauska kirja. On sanottu, että jos perusromaani on vartalo, tämä kirja on röntgenkuva.

Kirjan kertoja on nainen, joka on nuori ja rohkea ja joka rakastuu. Naisesta tulee vaimo, sitten syntyy vauva. Elämä arkipäiväistyy, ja vaivihkaa jokin muuttuu. Jenny Offilin romaani tunnustelee yhteiselon rosoisia reunoja ja pohtii, millaista on, kun elämästä ei tullutkaan haaveiden näköistä.

"Miten vaimosta on tullut sellainen ihminen, joka viettää kaiket päivät joogahousuissa? Aiemmin hän pilkkasi niitä, ihmisiä jotka kulkevat onnellisuuskarttoineen ja kiitollisuuspäiväkirjoineen ja kierrätetyistä autonrenkaista tehtyine kasseineen. Nyt alkaa kuitenkin näyttää siltä, että vanhenemiseen liittyviin totuuksiin kuuluu pilkattavien asioiden jatkuva väheneminen, kunnes lopulta jäljellä ei ole mitään, minkä voisi täysin varmasti sulkea itsensä ulkopuolelle."

”Syvien pohdintojen jaosto ei muistuta mitään aiemmin lukemaani kirjaa. Jos sanon, että se on hauska, liikuttava ja tosi; että se on yhtä ytimekäs ja mystinen kuin neutroni; että se kertoo suuren tarinan rakkaudesta ja vanhemmuudesta ja siinä sivussa ammentaa (muun muassa) Keatsilta, Kafkalta, Einsteinilta, kosmonauteilta ja ohjeista kotiäideille vuodelta 1897, niin voitko olla niin kiltti, yksinkertaisesti uskoa minua ja lukea sen?”

– Michael Cunningham

Jenny Offill

Jenny Offill on yhdysvaltalainen kirjailija. Kymmenet yhdysvaltalaislehdet, mm. New York Times, nostivat hänen romaaninsa Syvien pohdintojen jaosto vuoden parhaimpien kirjojen joukkoon, ja siitä tuli hänen kansainvälinen läpimurtonsa, niin että kirjan oikeudet on myyty yli 20 maahan. Offill asuu New Yorkissa ja opettaa kirjoittamista Columbian-yliopistossa.

Jenny Offill, Syvien pohdintojen jaosto

alkuteos Dept. of Speculation (2014)

suomentanut Marianna Kurtto

237 sivua