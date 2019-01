Mediatiedote: Juhlavuoden kunniaksi kokoelma Minna Canthin tuntemattomampia novelleja

Mediatiedote: Onko self help -oppaista todella apua elämänmuutokseen? 11.1.2019 10:53 | Tiedote

Lontoolaisen Marianne Powerin Rikkaaksi, hoikaksi, naimisiin (Gummerus) on elämänmakuinen ja yhteiskunnallinen teos onnellisuuden löytämisestä. Itseapukirjallisuuden suurkuluttajaksi tunnustautuva Power on kolmekymppinen nainen, joka paiskii töitä, yrittää olla hyvä ihminen ja maksaa vuokransa säntillisesti. Elämän tarkoitus on kuitenkin kadonnut. Power päättää lukea 12 self help -opasta ja kokeilla, millaista on elää oppaiden ohjeiden mukaisesti.