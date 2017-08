Mediatiedote: Käärmeiden kaupunki tuo kuumaa eksotiikkaa huokuvan aavikkofantasian Suomeen

Mediatiedote: 101 Very Finnish Problems -kirja on oivaltava ja hykerryttävä huumoripläjäys suomalaisuudesta 21.6.2017 08:45 | Tiedote

Brittisyntyisen Joel Willansin 101 Very Finnish Problems – The Foreigner's Guide to Surviving in Finland (Gummerus) valottaa suomalaisen kulttuurin outouksia ulapalla oleville ulkomaalaisille ja hauskuuttaa niitä suomalaisia, joilla on itselleen nauramisen taito hanskassa. Kirja sai alkunsa huippusuositusta Very Finnish Problems -Facebook-sivusta, ja nyt aiheesta on sukeutunut myös samanniminen podcast.